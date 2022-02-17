محافظ بورسعيد لـ مدبولى: استقبلنا 2078 حاوية بالمدينة الحرة فى 2021

جدة - نرمين السيد - وخلال الاجتماع، استعرض محافظ بورسعيد جهود تطبيق الحوكمة والشفافية والشمول المالى على عملية الاستيراد فى المدينة الحرة ببورسعيد خلال العام 2021، مضيفا أنه خلال العام الماضى زاد عدد الحاويات التى تم استقبالها إلى 2078 حاوية مقارنة بـ 2059، بالإضافة إلى تحسن نوعية السلع التى تم استيرادها، وإحكام الرقابة.

وأوضح عادل الغضبان أن جهود تنظيم الاستيراد بالمدينة الحرة ببورسعيد نتج عنها تحسين موارد الدولة، وتطبيق الحوكمة والشمول المالى، كما أسهمت هذه الإجراءات بشكل كبير فى الحد من أعمال التهريب والقضاء على السماسرة والمستخلصين الجمركيين غير القانونيين.

وفيما يتعلق بتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، قال محافظ بورسعيد إنه بدأ تطبيق النظام اعتبارا من أكتوبر 2021، بعد أن تم إجراء حوار مجتمعى مع أعضاء الغرفة التجارية.

وخلال الاجتماع، عرض المحافظ الجهود التى ساهمت بها المحافظة فى مبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى تعمل بالوقود المزدوج، بعد نجاح المحافظة فى ضم سيارات المنطقة الحرة إلى المبادرة، وتطرق فى هذا الصدد إلى أعداد السيارات التى تم تخريدها، وإجمالى المبلغ المنصرف حتى الآن للحافز الأخضر ضمن المبادرة.