/679956/عمرو-القطامي-جهد-الدولة-للحفاظ-على-الأرض-الزراعية-وتجريم-الاعتداء-عليها-تاريخي

قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن الجهد الذي تقوم به الدولة المصرية بقيادة وتوجيهات الرئيس السيسي للتصدي للبناء على الأرض الزراعية وتجريم الاعتداء عليها جهد غير مسبوق في أي من العصور السابقة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية اليوم تقدس الأرض الزراعية وتجرم كل أشكال الاعتداء عليها إيمانا بحق الأجيال الحالية والقادمة، في تأمين حاجاتها الزراعية والغذائية.

دوت الخليج

التعدي على الآراضي الزراعية

ونوه القطامي، في تصريحات له اليوم، بما قاله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، من إنه يشعر بالحزن جراء الجهد الهائل في استصلاح الأراضى الزراعية ودفع مبالغ طائلة في معالجة وتوصيل المياه واستثمار عشرات المليارات في إعادة تدوير المياه، ثم المفاجأة باستمرار التعدي على الأرض الزراعية واستمرار البناء عليها.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن التحذيرات التي صدرت من قبل من جانب القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي بضرورة التصدي بحزم للبناء على الأرض الزراعية وتوالي إجراءات الدولة المصرية في هذا الصدد.

اعتبارها مخلة بالشرف

وتابع النائب أن إعداد مشروع قانون لتجريم الاعتداء على الأراضى الزراعية ومصادرة المخالفة، يكشف أن الحفاظ على الأرض الزراعية أولوية للدولة المصرية اليوم، مع استمرار استصلاح الأراضي والتوسع فيها أفقيا وزيادة الانتاج الزراعي.

واختتم النائب عمرو القطامي ، بأن المشاريع التي تقوم بها الدولة المصرية مثل مستقبل مصر الزراعي العملاق، والذي من المنتظر أن يضيف نحو 2 مليون فدان للرقعة الزراعية، يكشف تكامل الرؤية المصرية في هذا الملف.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قد صرح بأن القضاء على الفجوات المطلوبة يتطلب استثمارات هائلة، وتحقيق نموا يكون أسرع من الزيادة السكانية.