موعد مباراة برشلونة ونابولي في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

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تنطلق صافرة بداية مباراة برشلونة نابولي، في الثامنة إلا ربع مساء، في لقاء ذهاب دور الخروج من بطولة الدوري الأوروبي، والتي تحتضنها الأراضي الإسبانية اليوم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يدخل برشلونة مباراة اليوم أمام نابولي الإيطالي، وهو شبه متكامل الصفوف، بعد نجاحة في عقد عدة صفقات في الإنتقالات الشتوية الماضية.

برشلونة يغادر دوري الأبطال

يغيب الفريق الإسباني برشلونة عن بطولة الدوري الأوروبي منذ خمسة أعوام، ليعود اليوم ويضرب أولى ضرباته في البطولة أمام الفريق الإيطالي نابولي.

ألتحق برشلونة بالدوري الأوروبي بعد خروجه من دور المجموعات ببطولة دوري الأبطال، ليهبط للدوري الأوروبي، ويبحث عن التتويج بها.

خرج برشلونة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الخامسة، برصيد 7 نقاط، وتصدر الألماني بايرن ميونخ المجموعة عليه برصيد 18 نقطة، فيما جاء بنفيكا بالمركز الثاني برصيد 8 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ونابولي

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، بطولات القارة الأوروبية، سواء الدوري أو دوري الأبطال، بجانب العديد من البطولات الكبرى على المستوى العالمي، والبطولات المحلية الأوروبية.

تبث مباراة برشلونة ونابولي، على قناة beIN Sports 1 HD Premium، بتعليق صوتي الدولي الجزائري حفيظ دراجي، في لقاء يحتضنه ملعب "كامب نو"، مع الفريق الكتلوني.

ألتقي برشلونة في المباراة الأخيرة، مع الفريق الإيطالي، في لقاء ودي جمعهم، في إسبانيا، حقق فيه الفريق الكتلوني الفوز برباعية نظيفة.

وسبق اللقاء الودي مباراة رسمية بدوري أبطال أوروبا، والتي حسمها التعادل الإيجابي، بنتيجة هدف لهدف.

قائمة برشلونة للدوري الأوروبي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجين – نيتو – أرناو تيناس – أندير أسترالاجا.

الدفاع: سيرجينو ديست – جيرارد بيكيه – رونالد أراوخو – كليمون لونجليه – جوردي ألبا – سيرجي روبرتو - أوسكار مينجويزا – صامويل أومتيتي – إريك جارسيا - أليخاندرو بالدي.

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – ريكي بويج – بيدري – فرينيكي دي يونج – نيكو - جافي – جابي – ألفارو سانز – كوماس - إلياس أخوماش – ياندرو أوريلاينا.

الهجوم: عثمان ديميبلي – ممفيس ديباي – أنسو فاتي – أداما تراوري – مارتن براثوايت – لوك دي يونج – فيران توريس – بيير إيميريك أوباميانج.