الرئيس الفرنسى السابق ساركوزى يزور الأقصر للاستمتاع بطقسها الدافئ.. صور

زار الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزى للأقصر للاستمتاع بسحر الحضارة الفرعونية بالأقصر ودفء الطقس الشتوى، حيث اختار الرئيس الفرنسى السابق نيكولا ساركوزى مدينة الأقصر لقضاء عطلة مميزة مع عائلته، واستقبله مطار الأقصر الدولى بالود والترحاب وساعده فى تيسير إجراءات الوصول.

وتعتبر زيارة نيكولا ساركوزى للأقصر هذا العام ليست الزيارة الأولى له للاستمتاع بالأقصر، حيث قضى عطلة عائلية فى 2007 بالمدينة المصرية بصحبة عارضة الأزياء السابقة والمغنية كارلا برونى.

ويقول أسامة عبد الغنى مدير شركة سياحية بالأقصر، أنه التقى بالرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزى خلال تناوله وجبة الإفطار بأحد الفنادق، موضحاً أنه يستمتع بزيارته للأقصر ويعشق الحضارة المصرية القديمة ويزورها للمرة الثانية للاستمتاع بالطقس هذا العام.

وساركوزى ليس الوحيد الذى وقع فى غرام الآثار المصرية، ففى 2017 زار الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون معبد أبو سمبل بأسوان، وفى 2017، زار الأمير هنريك زوج ملكة الدانمارك مارجريت الثانية أسوان فى عطلة 10 أيام، وفى 2017 دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لحفل فنى بمنطقة الأهرامات على هامش زيارتها لمصر.

وزار الرئيس الأمريكى الأسبق ريتشارد نيسكون وزوجته فى 1974 الأهرامات برفقة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وفى 1992 زارت الأميرة البريطانية ديانا الأهرامات والأقصر، وفى 1994 زار الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون وزوجته منطقة الأهرامات، وحرص الرئيس فلاديمير بوتين على زيارة الأهرامات عام 2005، وفى نوفمبر 1982 زار الرئيس الفرنسى فرنسوا ميتران مدينتى الأقصر وأسوان.