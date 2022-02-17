مصر تتابع ببالغ القلق أحداث العنف التي يشهدها حي ”الشيخ جراح” بالقدس...

تُتابع مصر ببالغ القلق أحداث العنف التي يشهدها حي "الشيخ جراح" بالقدس الشرقية والتي يتعرض خلالها المواطنون الفلسطينيون لممارسات استفزازية واعتداءات من شأنها تأجيج التوتر في مدينة القدس.
وأعرب السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم 17 فبراير الجاري، عن إدانة مصر لكافة المحاولات الرامية لتهجير السكان الفلسطينيين من منازلهم في حي "الشيخ جراح" وكذلك لتغيير الهوية الديمغرافية للقدس الشرقية، مؤكدًا على ما تمثله تلك الممارسات من انتهاك لمقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي واستمرار لسياسة التهجير القسري للفلسطينيين.
وشدّد حافظ في هذا الصدد على ضرورة توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق، وكذا ضرورة وقف هدم المنازل ومصادرة الأراضي في الضفة الغربية وكذا بمدينة القدس الشرقية؛ وأعاد التأكيد على أن استمرار تلك الإجراءات الأحادية تقوض من فرص التوصل إلى حل الدولتين وإقامة السلام المنشود في المنطقة.
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