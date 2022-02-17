بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، ينعى فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السيد المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية السابق، الذي وافته المنية صباح أمس، بعد صراع مع المرض.
ويقدر فضيلة الإمام الأكبر مسيرة المستشار الراحل، التي كانت زاخرة بالعمل والعطاء الوطني، بعد أن أثرى القضاء الدستوري في مصر والعالم العربي على مدى أكثر من 40 عامًا.
ويتقدم فضيلة الإمام الأكبر بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الراحل وكل أعضاء الأسرة القضائية، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإمام الأكبر ينعى رئيس المحكمة الدستورية السابق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.