الإمام الأكبر ينعى رئيس المحكمة الدستورية السابق

بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، ينعى فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السيد المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية السابق، الذي وافته المنية صباح أمس، بعد صراع مع المرض.

ويقدر فضيلة الإمام الأكبر مسيرة المستشار الراحل، التي كانت زاخرة بالعمل والعطاء الوطني، بعد أن أثرى القضاء الدستوري في مصر والعالم العربي على مدى أكثر من 40 عامًا.

ويتقدم فضيلة الإمام الأكبر بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الراحل وكل أعضاء الأسرة القضائية، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".