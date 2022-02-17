شعراوي : بدء 3 دورات تدريبية جديدة الأسبوع المقبل بسقارة

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن مركز التنمية المحلية بسقارة ينظم الأسبوع المقبل 3 دورات تدريبية جديدة فى الأسبوع السابع والعشرون من الخطة التدريبية للمحليات وهم: تنمية مهارات القيادات في مجال الإدارة والتخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي والموارد البشرية، والتخطيط وإدارة الفعاليات الإعلامية والمؤتمرات الصحفية وفن البرتوكولات والاتيكيت والمراسم، ولغة انجليزية، ويستفيد من هذه الدورات 79 متدرباً من جميع المحافظات.

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