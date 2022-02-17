شعراوي :إنتهاء فعاليات الجزء الثاني من دورة إعداد قادة المستقبل بسقارة

في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بتنفيذ رؤية مصر 2030 والتي تهدف إلي رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وخلق كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل بكافة الأساليب الحديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس تقدم الدولة ...

احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، اليوم الخميس، بإنتهاء فعاليات الجزء الثاني من دورة إعداد قادة المستقبل والتي استمرت لمدة 3 أسابيع بإجمالي 170 ساعة تدريب، واستفاد منها 65 متدرباً من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات، لافتاً إلي أن الوزارة من أوائل الوزارات التي نفذت دورات لإعداد قادة المستقبل، لتأهيل صف ثان مؤهل لشغل مناصب قيادية بالمحليات .

وأكد اللواء محمود شعراوي، علي ضرورة أن تكون مشروعات التخرج التي يقوم المتدربون بإعدادها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأحد المشكلات في المحليات وابتكار حلول غير تقليدية لحلها علي أن تطبق هذه الحلول علي أرض الواقع، موضحاً أن الوزارة تقوم بتحفيز الأوائل المتميزين في هذه الدورة بالحصول علي دورات تدريبية متقدمة داخل مصر وخارجها، لافتاً إلي أن مركز التنمية المحلية بسقارة نظم الجزء الأول من دورة قادة المستقبل في 12 ديسمبر 2021 واستمرت لمدة 3 اسابيع.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أن الجزء الثاني من الدورة ركز على العديد من الموضوعات أهمها التنمية السياحية، تخطيط المشروعات وإعداد ال business plan، والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة الابتكار والإبداع والتميز المؤسسي، واستشراف المستقبل، والتفكير التحليلي للمشروعات، وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتكتلات الإنتاجية، والتسويق الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي، وإدارة الأزمات والتعامل الإعلامي معها، منظومة البناء والتفتيش الهندسي الميداني، مشيراً إلي أنه تم زيادة المساحة الزمنية المخصصة لورش العمل وجلسات المحاكاة والزيارات الميدانية للأماكن المتميزة التي تم تطويرها للاستفادة منها في تطوير جهات عمل المتدربين.

وقال اللواء شعراوي، إن دورة قادة المستقبل تضمنت أيضا موضوعات عن إدارة الأسواق والأشغالات، وإدارة أصول الدولة، وتعظيم الموارد الذاتية للمحافظات، وسياسات واستراتيجيات التنمية المحلية الحديثة، وتطوير الإدارة المحلية بصعيد مصر، وتنمية مهارات إدارة الموارد البشرية والمهارات القيادية، والتنمية الزراعية، والتعاون الدولي والتعامل مع المنظمات الدولية والجهات المانحه والاتفاقات والمعاهدات الدولية، مشيراً إلى أن أهم ما يميز الدورة إعداد مشروعات جماعية وفردية من جانب المتدربين، وسيتم ترشيح من يجتاز دورة إعداد قادة المستقبل كاملة بأداء متميز لتولي منصب قيادي في المحافظات، وتعيينهم مساعدين لرؤساء الأحياء والمدن.

وفي نفس السياق ... احتفل مركز التنمية المحلية أيضاً بإنتهاء دورتين تدريبتين هما: كيفية التعامل مع المواطنين من ذوي الهمم بلغة الإشارة بالمراكز التكنولوجية، وتحليل مضمون الخطاب السياسي والإعلامي، واستفاد من هذه الدورات 54 متدرباً من جميع المحافظات .