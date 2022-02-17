تنسيقية التأمين الصحى الشامل تستعرض آليات تقديم خدمات الصحة النفسية

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على التأمين الصحى الشامل، الاجتماع الأسبوعى للجنة التنسيقية، والذى انعقد بمقر الهيئة العامة للرعاية الصحية بمدينة نصر.





وذلك فى إطار تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء لمتابعة تطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل و التنسيق بين الهيئات الثلاث المنوطة بالمنظومة الجديدة وهم الهيئة العامة الرعاية الصحية، الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وفى إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء للجنة التنسيقية بإعداد تصور استراتيجى لمحافظات المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بضغط الجدول الزمنى لتنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل ليغطى كافة محافظات الجمهورية فى غضون 10 سنوات بدلًا من 15 عاما.

وأعلنت اللجنة التنسيقية، خلال اجتماعها، أنه بنهاية يونيو المقبل، سيكون هناك تصور استراتيجى للمحافظات الإضافية التى سيتم ضمها للمرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك بناءً على مخرجات الدراسة الاكتوارية المتعلقة باختيار السيناريو الأكثر كفاءة لنظام التأمين الصحى الشامل، والتى تضمن تحقيق الاستدامة المالية للنظام الجديد، وبما يحقق رؤية القيادة السياسية بضغط الجدول الزمنى لمشروع التأمين الصحى الشامل ليشمل كافة محافظات الجمهورية بحلول عام 2030.

وثمّن الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، الجهد الذى تقوم به اللجنة الرباعية لميكنة مشروع التأمين الصحى الشامل برئاسة الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمى، مؤكدًا على دعم قرار اللجنة الرباعية لميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل فيما يتعلق بتطوير البرامج الرقمية للتحول الرقمى للمنظومة الجديدة.

وأشار إلى قرار رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه رقم (180) بالموافقة على نقل تبعية بعض المنشآت التابعة لمديريات الشؤون الصحية بكل من محافظتى الأقصر والإسماعيلية، للهيئة العامة للرعاية الصحية، مؤكدًا أن ذلك يعزز كفاءة المنظومة الجديدة، ويضمن إتاحة الخدمات الصحية لكافة المواطنين المنتفعين بخدمات التأمين الصحى الشامل بأعلى مستويات الجودة العالمية.

وتطرق اجتماع اللجنة التنسيقية، إلى موقف التشغيل الرسمى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الإسماعيلية، والتى من المقرر أن ينطلق التشغيل الرسمى بها قريبًا داخل 36 منشأة طبية منها 32 وحدة ومركز رعاية أولية إلى جانب 4 مستشفيات تشمل "مجمع الإسماعيلية الطبى، مركز 30 يونيو الدولى للكُلى والمسالك البولية، مستشفى أبو خليفة للطوارئ والجراحات المتخصصة، مستشفى فايد التخصصى".

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها، تكليفات رئيس مجلس الوزراء، بشأن دراسة التصور المقدم مع شركة "إى فاينانس" المتخصصة فى تطوير وإدارة وتشغيل الحلول التكنولوجية والرقمية لخدمات القطاع الصحى، باعتبار شركة "إى فاينانس" ذراع الدولة المصرية القوية والمرنة لتنفيذ التحول الرقمى، وتقديم المقترحات بشأن تقديم الخدمات الرقمية المتخصصة لمنظومة لتأمين الصحى الشامل.

فيما استعرضت اللجنة التنسيقية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، آليات تقديم خدمات الصحة النفسية بالمنظومة الجديدة، وموقف إدراج الحزم الخدمية للصحة النفسية لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل.

هذا، ويشار إلى أنه تم تشكيل اللجنة التنسيقية للهيئات الثلاثة بمنظومة التأمين الصحى الشامل، بناء على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وذلك برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، بهدف تسريع وتيرة العمل بمشروع التأمين الصحى الشامل وامتداد مظلته لكل المصريين.