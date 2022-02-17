محافظ القاهرة يشارك فى ندوة حول الحكومة الحضرية بإفريقيا

جدة - نرمين السيد - شارك خالد عبد العال محافظ القاهرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس فى الندوة الرابعة حول الحكومة الحضرية فى إفريقيا "التعلم من الأقران فى التجارب المحلية"، والتى نظمتها منظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية الافريقية فى اطار الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة متروبوليس الدولية التى تعمل فى مجال التنمية الحضرية التشاركية ومقرها برشلونة.





واستهل محافظ القاهرة كلمته بالتأكيد على وضعية المحافظة المميزة كأكبر مدينة عربية من حيث تعداد السكان والمساحة، فضلا عن احتلالها المرتبة الثانية افريقيا والسابع عشر عالميا من حيث التعداد السكانى، مشيرا ايضا الى اتخاذ العديد من المنظمالت الاقليمية والعالمية القاهرة مقرا لها.

كما تناول محافظ القاهرة فى كلمته الطفرة التى شهدتها المحافظة فى الأعوام السبعة السابقة فى مجالات تنمية البنية التحتية والتى كان من شأنها تغيير معالم مناطق وأحياء كاملة بحيث أضفت عليها الطابع الحضارى والمظهر الجمالى والعصرى اللائق بالإرث الحضارى والثقافى لمدينة القاهرة، مستعرضا فى كلمته تفاصيل عددا من هذه المشروعات الهامة وعلى رأسها مشروع تطوير كورنيش النيل وإنشاء ممشى اهل مصر، مشروع تطوير مثلث منظقة ماسبيرو، مشروعات تطوير محيط سور مجرى العيون ومنطقة عين الصيرة ومتحف الحضارة وتلال الفسطاط.

كما ألقى محافظ القاهرة الضوء على التحديات الناشئة عن النمو الحضرى السريع والتحول العمرانى واهمية تعزيز الإدارة الجيدة لتطوير مدن أكثر انتاجية وجاذبية من خلال السياسة الحضرية الوطنية ودعم قطاعى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى والتى من شانها تدعيم انماط التحول العمرانى الايجابى لدعم الانتاجية والقدرة على التنافسية والازدهار، وهو ما استجابت له مصر فى رؤيتها لتطوير سياسة عمرانية وطنية لاستكمال الاطر والاستراتيجيات الوطنية مثل رؤية مصر 2030 والمخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية 2052.

وأشار محافظ القاهرة إلى التحديات الناشئة على جائحة كورونا على المؤشرات الاقتصادية للدولة وعلى قطاعات الاتصالات والسياحة والصحة والرعاية الاجتماعية، مثمنا ما قامت به الدولة المصرية من جهود فى اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لدعم القطاعات الاكثر تضررا وتوفير السلع الاستراتيجية.

وتأتى هذه الندوة ضمن سلسلة الندوات التى تعقدها منظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية الإفريقية لتسليط الضوء على التحديات التى تواجه المدن الافريقية وكيفية التغلب عليها، إذ تم تنظيم 3 ندوات فى عام 2021 حول كيفية أن تكون الحوكمة الحضرية مع منظور النوع الاجتماعى هى المفتاح لمواجهة التحديات والتهديدات التى تحيط بالمدن الإفريقية.