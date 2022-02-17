/679939/7-تصريحات-لرئيس-مجلس-النواب-بالمؤتمرالـ-٣٢-للاتحاد-البرلماني-العربي-بالقاهرة

أكد المستشار الدكتورحنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال تصريحاته فى المؤتمر 32 للإتحاد البرلماني العربي، على أن استعادة روح التضامن والعمل العربي المشترك ضرورة وجودية لعالمنا العربي، مشددا علىى ان مصر ترفض مصر المساس بحقوقها المائية والتعنت الأثيوبى.

دوت الخليج

يرصد موقع تحيا أبرز تصريحات المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال مشاركته فى المؤتمر الـ 32 للإتحاد البرلماني العربي:

المؤتمر الـ 23 للإتحاد البرلماني العربي

-نقدر التضامن العربى فى رفض مصر المساس بحقوقها المائية والتعنت الأثيوبى.

- استعادة روح التضامن والعمل العربي المشترك ضرورة وجودية لعالمنا العربي.

-التحديات النوعية التي تواجه عالمنا العربي تفرض علينا صياغة مقاربتنا العربية لمواجهتها.

-عدم التوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية يعوق تحقيق الاستقرار والتعايش السلمي في المنطقة.

-تفشي الارهاب ثغرة رئيسية في جدار الامن القومي العربي وتوحيد الجهود العربية لمجابهته أمراً حتمياً.

-تحقيق التكامل الاقتصادي يمثل جسراً رئيسياً يمكن أن نعبر من خلاله إلى تضامن عربي أكثر رسوخاً.

-الشعب المصري يقدر التضامن العربي مع مصر والسودان فى أزمة مياة النيل.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها فى المؤتمر الـ 32 للإتحاد البرلماني العربي، على رأس وفد برلماني مصري، حول سبل إحياء قيم التضامن العربي، والتي أكد فيها على استعادة روح التضامن والعمل العربي المشترك ضرورة وجودية لعالمنا العربي في ظل التحديات النوعية التي تواجه عالمنا الغربي والتي تفرض علينا صياغة مقاربتنا العربية لمواجهتها.

كما أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على أن عدم التوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية يعوق تحقيق الاستقرار والتعايش السلمي في المنطقة في ظل افتقار المجتمع الدولي لارادة سياسية حقيقية لوضح حد طال انتظاره لهذه القضية وفقاً للمرجعيات الدولية ذات الصلة والتي ترتكز الى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.