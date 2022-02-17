الارشيف / أخبار مصرية

رئيس النواب:نقدر التضامن العربى مع رفض مصر المساس بحقوقها المائية والتعنت الأثيوبى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

أخبار البرلمان

679933

/679933/رئيس-النوابنقدر-التضامن-العربى--مع-رفض-مصر-المساس-بحقوقها-المائية-والتعنت-الأثيوبى

خلال كلمة البرلمان المصري أمام المؤتمر ٣٢ للاتحاد البرلماني العربي بالقاهرة

01:06 م - الخميس 17 فبراير 2022

38ffde5336.jpg

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة البرلماني المصري حول سبل إحياء قيم التضامن العربي في إطار مشاركته على رأس وفد برلماني مصري في أعمال المؤتمر ٣٢ للاتحاد البرلماني العربي.

دوت الخليج

1556baef4a.jpg

 

 

أكد على أن استعادة روح التضامن والعمل العربي المشترك ضرورة وجودية لعالمنا العربي في ظل التحديات النوعية التي تواجه عالمنا الغربي والتي تفرض علينا صياغة مقاربتنا العربية لمواجهتها، وخلال كلمته، أكد المستشار الدكتور/ حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على أن عدم التوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية يعوق تحقيق الاستقرار والتعايش السلمي في المنطقة في ظل افتقار المجتمع الدولي لارادة سياسية حقيقية لوضح حد طال انتظاره لهذه القضية وفقاً للمرجعيات الدولية ذات الصلة والتي ترتكز الى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

eb03e84732.jpg

 

 

كما أكد على أن تفشي الارهاب يعد ثغرة رئيسية في جدار الامن القومي العربي وتوحيد الجهود العربية لمجابهته أمراً حتمياً تفرضها ضرورات إرساء الأمن والاستقرار في منطقتنا.

رئيس النواب: نقدر التضامن العربى  مع رفض مصر المساس بحقوقها المائية والتعنت الأثيوبى

كما أكد المستشار الدكتور  حنفي جبالي خلال الكلمة على أن تحقيق التكامل الاقتصادي يمثل جسراً رئيسياً يمكن أن نعبر من خلاله إلى تضامن عربي أكثر رسوخاً.

d4c78841bc.jpg

 

 

كما أعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي عن تقدير الشعب المصري للتضامن العربي مع مصر والسودان في التأكيد علي أن الأمن المائي للدولتين جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض المساس بحقوقهما في نهر النيل، وفي ذات الوقت دعوة الجانب الإثيوبي إلي التخلي عن سياساته المتعنتة والوقف الفوري للإجراءات الأحادية، وصولا إلي اتفاق عادل ومتوازن يعزز من التنمية والاستقرار في المنطقة.

82612ca8dd.jpg

 

 

وفي ختام كلمته، اكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن العالم العربي أحوج ما يكون للتكاتف والتضامن أكثر من أي وقت مضى في ظل الأمواج العاتية التي تضرب استقرار دولنا ومجتمعاتنا حتى تتجاوز الأمة العربية تلك التحديات.

 

تابع موقع دوت الخليج علي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس النواب:نقدر التضامن العربى مع رفض مصر المساس بحقوقها المائية والتعنت الأثيوبى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا