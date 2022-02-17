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/679935/مبادرة--أفروميديا- -تعلن-عن-بدء-توافد-المشاركين-في-برنامج-سفراء-حوار-وادي-النيل

قبل ساعات من إنطلاق أولي الفاعليات ....

01:15 م - الخميس 17 فبراير 2022

أعلنت مبادرة " أفروميديا الإعلامية " عن بدء توافد المشاركين في برنامج سفراء حوار وداي النيل، أستعدادا للمشاركة في البرنامج الذي يعقد ضمن فاعليات النسخة الرابعة من مشروع وحدة وادي النيل " رؤي مستقبلية " تحت شعار «مصر تجمعنا» بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة_ الإدارة المركزية للطلائع، ومبادرة سفراء الحوار، ومن المقرر أنعقاده خلال الفترة من ١٧ حتي ٢١ فبراير الجاري بالقاهرة .

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وأضافت مبادرة " أفروميديا الإعلامية " في بيانا لها، أنه وصل إلى مقر أنعقاد برنامج سفراء حوار وداي النيل بدار الهيئة الهندسية بالقاهرة حتي الآن مجموعة من الطلائع المشاركين من دول وادي النيل " السودان، ومصر، وجمهورية جنوب السودان "، وجاري أستقبال باقي المشاركين في البرنامج البالغ عددهم ١٥٠ مشارك من الطلائع في الفئة العمرية من ١٤ وحتي ١٧ عام .

مبادرة « أفروميديا » تعلن عن بدء توافد المشاركين في برنامج سفراء حوار وادي النيل

وأشار حسن غزالي، مؤسس مبادرة " أفروميديا الإعلامية " إلي أن العلاقات المصرية الخارجية قد شهدت أزدهارا كبيرا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم وحتى الآن، وتحظى العلاقات الأفريقية خاصة مع دول حوض النيل وفي القلب منها وادي النيل بأهتمام بالغ من الدولة المصرية مضيفا بأن تنظيم برنامج سفراء حوار وداي النيل، يظهر معه بوضوح حرص الدولة المصرية الدائم علي دعم العلاقات الثنائية بين دول القارة الإفريقية، ولا سيما دول وادي النيل فضلاً عن السعي من أجل تعزيز سُبل التواصل والتفاهم، ودعم التعاون المشترك بين الدول الثلاثة عن طريق إشراكهم في حوار فيما بينهم، وأعادة تعريف وجهات نظرهم حول أنفسهم، والآخر والقارة الإفريقية، والعالم أجمع بالإضافة إلي تعزير فهمهم لقيمة وثقافة الحوار وأثرها في بناء السلام في المجتمعات .

وأكد سيف الدين سليمان رئيس تحرير شبكة سودازل الإعلامية ورئيس الوفد السوداني المشارك في برنامج سفراء حوار وادي النيل، علي أهمية هذا البرنامج ودوره في رتق النسيج الاجتماعي لشعوب وادي النيل ورفع قدرات الاطفال في مجالات القيادة والريادة والتنمية المستدامة وفتح آفاق لهؤلاء الأطفال في المساهمة ايجابيآ في تنمية بلادهم بالإضافة إلي المساهمة في تقريب وجهات النظر في الرؤية المستقبلية لشعوب وادي النيل من خلال الورش والمحاضرات التي تقدم خلال البرنامج .

مبادرة « أفروميديا » تعلن عن بدء توافد المشاركين في برنامج سفراء حوار وادي النيل

وجدير بالذكر أن برنامج سفراء حوار وداي النيل سوف يتضمن مجموعة من ورش عمل والجلسات الحوارية، والحلقات النقاشية، والألعاب التثقيفية والتوعوية، وستنطلق أولي فاعليات البرنامج، اليوم الخميس، بالتعارف بين المشاركين فضلا عن تنظيم ورشة عمل تتضمن أنشطة بناء الثقة والفريق بالإضافة إلي حفل الافتتاح .