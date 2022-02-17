رئيس الوزراء يبحث استعدادات تنظيم المعرض والمؤتمر الطبى الإفريقى الأول

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وأشار اللواء بهاء الدين زيدان خلال التقرير إلى أن الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية بصدد الاعداد لتنظيم المعرض والمؤتمر الطبى الأفريقى الأول، والذى سيقام خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأكد اللواء بهاء الدين زيدان أن الهيئة تسعى من خلال عقد هذا المؤتمر إلى جعله ملتقى سنويا بين الشركات العالمية ومسئولى القطاع الطبى من الجانب الإفريقى، بحيث يتم من خلاله عرض التكنولوجيا الحديثة فى المجالات الطبية، وخلق منصة أعمال مستدامة تربط مسؤولى الرعاية الصحية والشركات المصنعة والوكلاء والموزعين ومقدمى الرعاية الصحية فى العالم تحت سقف واحد بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لجميع شركاء الرعاية الصحية للتفاعل معًا.
أضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن المعرض سيتيح العديد من الفرص لاكتشاف المنتجات الطبية بفئاتها المتنوعة، والتى تستهدف مختلف القطاعات كالمستحضرات والمستلزمات الطبية، والكيماويات والكواشف المعملية، والأجهزة الطبية، وما يتعلق بالتعبئة والتغليف، والتأمين الطبى، والتغذية العلاجية والفيتامينات، إلى جانب ما يتعلق بالمستشفيات والصيدليات، والمستحضرات والمنتجات الجلدية، وأجهزة ومستلزمات الاسنان، منوها إلى أن الفعاليات ستتضمن عقد مجموعة من اللقاءات والحوارات المتميزة، والتى تتعلق ببرامج التعليم المستمر للمهنيين الطبيين، مع تسليط الضوء على الموضوعات الأكثر شيوعا فى المجال الطبى بالقارة الأفريقية.
وعرض اللواء بهاء الدين زيدان خلال التقرير نبذة عن استعدادات تنظيم المعرض والمؤتمر، فيما يخص الحضور، وكذا اللوجيستيات، وبرنامج المؤتمر، وما يخص الفعاليات التى ستقام خلاله.
ونوه رئيس الوزراء فى ختام استعراضه للتقرير، إلى اهتمام الدولة بتنظيم مثل هذه المؤتمرات والمعارض، وخصوصا التى تدعم تعزيز أوجه التعاون المشترك بين مصر ودول القارة الإفريقية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتماشيا مع أهداف الأجندة الإفريقية 2063 التى تركز على أهمية زيادة الاستثمارات فى الرعاية الصحية، وذلك بما يعزز كفاءة القطاع الطبى فى القارة.
وأضاف رئيس الوزراء، أن ما سيتضمنه المؤتمر المقرر عقده من فعاليات واحداث، إنما تتسق مع الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، الخاصة بتوفير التغطية الصحية الشاملة، وضمان الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية الجيدة، إلى جانب جهود اتاحة الأدوية واللقاحات الأساسية الآمنة والفعالة وعالية الجودة بأسعار مقبولة للجميع، فضلا عن الجهود الخاصة بتوطين صناعة الأدوية.
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