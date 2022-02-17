وزير الكهرباء يكرم مهندسا حصل على درجة الدكتوراه

جدة - نرمين السيد - قدم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة شهادة تقديرية للدكتور أحمد سامى حسن على مهندس ثان ورئيس قسم بالمكتب الفنى للوزير، وذلك لحصوله على درجة الدكتوراه الفلسفة فى هندسة القوى الكهربية عن موضوع: "تحسين التشغيل الفنى الإقتصادى لشبكات التوزيع بالنظر فى تكامل المصادر المتجددة للتوليد الموزع".





ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ سياسة القيادة السياسية والدولة المصرية ممثلة فى قطاع الكهرباء الذى يعد أحد القطاعات الهامة بالدولة لدعم الشباب ومساندته. ويعد دعم الكوادر الشبابية سياسة قطاع الكهرباء فى الآونة الأخيرة التى تقوم بالتركيز على اختيار الكوادر الشابة حتى تكون لها قدرة أكبر على العطاء ولديها من الطاقة والحماس والقدرة على الابتكار ما يدعم القطاع فى مواجهة التحديات المستقبلية.

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