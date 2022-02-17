عاجل.. السيسى يعقد جلسة مباحثات موسعة مع رئيس وزراء بلجيكا

جدة - نرمين السيد - عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مباحثات قمة موسعة مع رئيس وزراء بلجيكا "ألكسندر دى كرو" بالعاصمة بروكسل.



جدة - نرمين السيد - عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مباحثات قمة موسعة مع رئيس وزراء بلجيكا "ألكسندر دى كرو" بالعاصمة بروكسل. وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن ذلك بحضور وفدى البلدين.

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