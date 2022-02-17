صحة المنيا تقدم خدمات تنظيم الأسرة لـ129 ألف سيدة فى شهر

جدة - نرمين السيد - أكد أسامة القاضى، محافظ المنيا، استمرار جهود مديرية الصحة فى تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة ودعم الصحة الإنجابية، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتقديم الخدمات الطبية والحملات التوعوية بخطورة الزيادة السكانية.





وأوضح دكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الفرق الطبية بعيادات تنظيم الأسرة قدمت خلال شهر يناير الماضى، خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لعدد 129610 سيدة، منها 15 ألفا و183 جدد و114 ألفا و427 مترددا، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى كتنفيذ ندوات التوعية والتثقيف الصحى وصرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة.

من جانبها، أشارت الدكتورة وفاء بدوى، مدير عام إدارة تنظيم الأسرة، أنه تم تنفيذ 122984 زيارة منزلية وذلك عن طريق الرائدات الريفيات، وتحويل 38843 سيدة لعيادات تنظيم الأسرة وتقديم الرعاية الصحية لـ 17091 سيدة حامل، و14593 سيدة بعد الوضع، كما تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية والتوعوية، منها 21284 ندوة عن فيروس كورونا، 21284 ندوة عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، و8976 ندوة عن الأمراض المزمنة.