رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للتطوير العقاري: حصول الشركة على القرار الوزارى يؤكد مصداقيتها و«جينوفا زايد»غير مسبوق

/679920/رئيس-مجلس-إدارة-الشركة-الشرقية-للتطوير-العقاري-حصول-الشركة-على-القرار-الوزارى-يؤكد-مصداقيتها-وجينوفا-زايدغير-مسبوق

قال محمد طلعت رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للتطوير العقاري أن حصول الشركة على القرار الوزارى من جانب ه‍يئة المجتمعات العمرانية يؤكد مصداقية الشركة فى التعامل مع العملاء وأن الشركة لديها حرص كبير فى الحفاظ على العملاء.

دوت الخليج

الشركة الشرقية للتطوير العقاري

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للتطوير العقاري أن الشركة تكبدت الكثير من الالتزامات المالية خلال الفترة الماضية من أجل الالتزام بكلمتها، مع العملاء ولم تطلب منهم دفع جزء من هذه الالتزامات أو إضافتها إلى بنود التعاقد .

وأشار طلعت إن العمل يسير على قدم وساق بمشروع "جينوفا زايد "وأنه تم تمهيد أرض المشروع بالكامل ووضع الأسوار الجانبية وإنشاء محطة خرسانة خاصة بالمشروع استعدادا لبدء عمليات وضع الأساس خلال الأيام المقبلة .

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للتطوير العمرانى أنه تم الانتهاء حاليا من جزء كبير من دخول المرافق الخاصة بالمنطقة التى يقع بها المشروع من مياه وصرف صحى وغاز طبيعى وكهرباء وأن نسبة التنفيذ تجاوزت ٧٠٪.

وأشار محمد طلعت أنه يجرى حاليا عملية رصف كامل للمنطقة التى يقع بها المشروع بالكامل وأن هناك تكثيف لمعدلات العمل ومواصلة الليل بالنهار للانتهاء من الرصف خلال فترة قصيرة

وشدد طلعت، رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للتطوير العمراني أن مشروع جينوفا زايد سيكون أحد أهم المشروعات الكبرى فى منطقة زايد لما يتميز به من خدمات غير مسبوقة داخل الكمبوند كما أن المنطقة التي يقع بها المشروع وهى محور الريفيرا ستصبح أهم منطقة فى زايد لما تتمتع به من مزايا فى موقعها الجغرافي والخدمات التى تعمل الحكومة على تنفيذها في هذه المنطقة.