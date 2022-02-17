/679919/النائب-حسانين-توفيق-يتقدم-باقتراح-برغبة-بشأن-تاهيل-معلمى-الحاسب-الآلى-بالمدارس

تقدم النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم وتكنولوجيا الاتصالات بمجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلى الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تأهيل معلمى الحاسب الآلى بالمدارس فى ضوء تطوير منظومة المناهج التعليمية.

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وقال توفيق في اقتراحه، أن العالم يشهد حاليا طفرة في عالم التكنولوجيا، والتي أصبحت تدخل في شتى القطاعات والمجالات، بشكل أساسى لاغنى عنه، وأنه يحسب للقيادة السياسية في مصر، رؤيتها الثاقبة نحو مواكبة ذلك التطور السريع في عالم التكنولوجيا، والعمل على توطين صناعة التكنولوجيا في مصر باعتبارها أصبحت مكونا أساسيا في أي قطاع.

وأضاف النائب أنه يترتب على ذلك ضرورة تأهيل الطلاب منذ الصغر على تلك التكنولوجيا حتى يكونوا مؤهلين بشكل كافى لسوق العمل العالمى والمحلى في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن التأهيل المطلوب، لن يكون مجديا، إلا بتوافر معلمين حاسب آلى بالمدارس مؤهلين لتلك المهمة، وهو الأمر الذى نعانى منه حاليا.

النائب حسانين توفيق يتقدم باقتراح برغبة بشأن تاهيل معلمى الحاسب الآلى بالمدارس

وأشار إلى أن اقتراحه يتضمن ضرورة تأهيل معلمى الحاسب الآلى بالمدارس، لاسيما وأن معلمى الحاسب الآلى الحاليين ليسوا خريجين جدد، ولابد من تأهيلهم جيدا لمواكبة كل ماهو جديد في الحاسب الآلى والتى يتضمنها المناهج الجديدة المطورة، مضيفا أنه لم تعد مناهج الحاسب الآلى السابقة والبرامج السابقة كافية، الأمر الذى يتطلب إعادة تأهيل معلمى الحاسب الحالي بالمدارس، حتى يتمكنوا من شرح تلك التكنولوجيا للطلاب بشكل مبسط وشيق، وكذلك تدريبهم على الاستخدام الآمن للتكنولوجيا وتعظيم الاستفادة منها للطلاب في ظل ما يتم حاليا من تطوير للمناهج التعليمية.

وتابع، كما أن استخدام التكنولوجيا أصبحت أمرا ضروريا في العملية التعليمية، حيث يعتمد عليها في التعليم عن بعد وهو ما يتم التوسع في استخدامه بمصر خلال الفترة الحالية في ظل أزمة كورونا.