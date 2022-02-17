/679917/منى-عبد-الله-تفتح-ملف-خدمة-الإسعاف-الطائر-وإستراتيجية-الحكومة-لتفعيل-الخدمة-وتطويرها

تقدمت النائب منى عبد الله، عضو مجلس النواب، بسؤال حول دور خدمة الإسعاف الطائر وإستراتيجية الحكومة لتفعيل الخدمة وتطويرها، موضحة أن الحكومة قد بدأت في تفعيل خدمة الإسعاف الطائر منذ 2012، إلا أنه لا يوجد أي دور حقيقي ملموس على أرض الواقع لهذه الخدمة.

دوت الخليج

واكملت عضو مجلس النواب.... أن الإسعاف الطائر، هي خدمة إسعافية متقدمة تستخدم الطائرات لنقل الحالات الحرجة جواً إلي المستشفيات ، وكان من المقرر تفعيل المشروع كخدمة إسعافية مجانية للمواطنين، بإضافتها على رقم طوارئ 123 الخاص بطلب خدمة الإسعاف، مارس 2011،

وهناك بروتوكول تعاون مع وزارة الدفاع، ممثلة بالقوات الجوية، لتفعيل خدمات الإسعاف الطائر، التى تعد إضافة كبيرة لمنظومة الإسعاف المصرية، حيث من المفترض أن تساهم الخدمة فى إنقاذ المصابين فى الحوادث، ونقل الحالات الحرجة.

إلا أنه لا أحد يلحظ أي دور لهذه الخدمة خلال السنوات الماضية، مما يتطلب توضيحا من وزارة الصحة عن هذه الخدمة ومصروفاتها والدور الذي تقوم به وكذلك خطة تطويره.

منى عبد الله تفتح ملف خدمة الإسعاف الطائر وإستراتيجية الحكومة لتفعيل الخدمة وتطويرها

وتساءلت مني عبد الله، عضو مجلس النواب، اين ذهبت طائرة الاسعاف!! وكيف يستفيد منها المواطن المصرى!!