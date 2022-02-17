باجتماع تجاوز الـ9ساعات..محلية النواب تطمئن على جهود التنمية بالإسكندرية .. وتوصى بـ500مليون جنيه لمحور المحمودية

/679915/باجتماع-تجاوز-الـ9ساعاتمحلية-النواب-تطمئن-على-جهود-التنمية-بالإسكندرية--وتوصى-بـ500مليون-جنيه-لمحور-المحمودية

تعهدات حكومية بحل أزمة كوبرى و محاور مدخل الإسكندرية الغربى..واللجنة تؤكد متابعة توجيهاتها

150مليار جنية لمشروعات التنمية بالإسكندرية خلال الأربع سنوات القادمة..وتطوير قطار أبو قير والرمل فى الأولويات

بناء ١٠٠ ألف وحدة سكنية بالإسكندرية قريبا.. والتعاقد مع شركة النهضة لإدارة المخلفات

أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة عقدت اجتماعًا تجاوز الـ9ساعات فى حضور محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء بشأن إشكاليات المحافظة ، مع دراسة المقترحات المقدمة للتغلب على هذه الإشكاليات، والتوصل لحلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع بتعاون ودعم الأجهزة المعنية.

لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لها طابع خاص فى نظر الأدوات الرقابية التى تقدم لها، بأن يتم تجميع كل الطلبات المقدمة لذات المحافظة، ويتم دعوة جميع الأجهزة التنفيذية بها بقيادة المحافظ، ويتم النقاش والحوار فى مضمون الطلبات حتى الوصول إلى حلول ويصبح جميع الأطراف ملزمين بتنفيذها خاصة أنها تكون قابلة للتطبيق وتفيد الأجهزة المعنية من ناحية وتصب فى صالح المواطن من ناحية أخرى.

دوت الخليج

النائب أحمد السجينى، أكد فى تصريحات للمحررين البرلمانين، الخميس بأن الاجتماع تجاوز الـ 9ساعات وتضمن جهد مضاعف من جميع الأعضاء وممثلى الحكومة، حيث تم تمكين اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية من عرض التصور المستقبلى لمشروعات التنمية و التطوير خلال الـ ٤ سنوات القادمة، وتضمن التأكيد على ضخ ما يزيد ما يقارب ١٥٠ مليار لتنفيذ تلك المشروعات، وأهمها التوسع غربًا و الانتهاء من المخططات التفصيلية لمساحة الـ ١٨ ألف فدان المضافة للحيز العمرانى، وأيضا قطار أبوقير و تعديل بعض المسارت لتصبح علوية لخلق روافد مرورية عرضية بطول المدينة، تطوير قطار الرمل، ومدينة مشارف و بناء ١٠٠ ألف وحدة سكنية، والتعاقد مع شركة النهضة لإدارة المخلفات وفقا لمنظومة متطورة لجمع القمامة.

تعهدات حكومية بحل أزمة كوبرى و محاور مدخل الإسكندرية الغربى..واللجنة تؤكد متابعة توجيهاتها

ولفت النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن المناقشات تضمنت الحديث الموسع حول كوبرى و محاور مدخل الإسكندرية الغربى من ناحية الكيلو ٢١، وتم التأكيد على أنه يحتاج إلى تضافر الجهود بين كل من وزارة النقل و المحافظة ووزارة الداخلية و تعديل بعض المسارات و ذلك حتى يحقق الهدف من انشاءه خاصة أنه كلف الدولة نحو الـ ٣٠٥ مليون جنيه، مشيرًا إلى أن اللجنة ستتابع توجيهاتها بشأن هذا الملف خاصة أن ممثلى الحكومة أبدوا العديد من التعهدات بشأن.

فى السياق ذاته أكد السجينى بأن الاجتماع تطرق أيضا وفق طلبات الأعضاء المقدمة لأهم التحديات و المشاكل التى تؤرق المواطن السكندرى وخاصة أزمة الباعة الجائلين و الأسواق العشوائية، وأيضا أزمة مواقف السرفيس و المواقف العشوائية، وملف النظافة و القمامة، مشيرا إلى أن كل هذه الأزمات مجتمعة تمثل عبئ و ضغط أدى إلى تصلب مرورى فى المدينة، ومن ثم النقاش حولها والتطرق بتوصيات بشأنه على مستوى قيام الأجهزة المعنية بدورها.

وبشأن محور المحمودية وتطرق مناقشات الإجتماع له حيث أكد النائب أحمد السجينى، بأن محمور المحمودية مشروع كبير و حلم لم يكن أن يتحقق لو الرئيس عبد الفتاح السيسى وكلف الدولة نحو ٧ مليار، و يعد شريان أمل و تنمية حقيقى و لكنه يحتاج دعم نقدى لتمويل الروافد المرورية العامودية بالاضافة الى أهمية ميكنة كبارى المشاه منعا للحوادث، وحتى يحقق مبتغاه بشكل كامل فوجهت اللجنة بتوفير مبلغ فى حدود ٥٠٠ مليون جنيه لاستكمال الأعمال المطلوبة بشأنه.