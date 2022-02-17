/679912/ضربت-راجل-شمس-الكويتية-تثير-الجدل-بفيديو-جديد

اثارت الفنانة شمس الكويتية الجدل بشكل كبير خاصةً بعد تعديها بالضرب على رجل، ولم تعطي أسباب واضحة حول هذا الشجار، وأعتقد البعض أن هذا تمثيل، وأن شمس تقوم بعمل ترويج لعمل فني جديد لها بهذه الطريقة.

دوت الخليج يرصد لكم فيديو ضرب الفنانة الكويتية شمس لرجل ومشاجرة عنيفة معه، وذلك خلال السطور القادمة.

خناقة الفنانة الكويتية شمس

نشرت الفنانة الكويتية شمس فيديو لها تتشاجر فيه مع أحد الرجال، وتقوم فيه بضربه ضرب مُبرح، ولم تعلق بأي شئ على هذا الفيديو، مما أثار الجدل بشكل كبير.

معلومات عن شمس الكويتية تُعرف بلقب شمس الكويتية واسمها الكامل شمس بندر نايف الأسلمي، ولدت يو 28 أبريل عام 1980، وهي مغنية كويتية سعودية الأصل وجنسيتها الحالية من دولة سانت كيتس ونيفيس.

ولدت في محافظة حفر الباطن شرقي المملكة العربية السعودية لأب سعودي وأم كويتية وقد توفي والدها وهي بعمر السنتين، تزوجت والدتها بعد ذلك من رجل كويتي قام بتربيتها وعاشت مع والدتها وزوجها في الكويت حصلت على شهادة من «المعهد العالي للفنون الموسيقية» في الكويت.

بداية شمس الفنية

بدأت مشوارها الغنائي بتكوين فرقة شعبية بنهاية تسعنيات القرن العشرين، بينما كانت بدايتها الفعلية عندما قامت بتوقيع عقد مع «شركة رناد للصوتيات» التي تولت إصدار أول ألبوم غنائي خاص بها بعنوان «حبيب الورد» في عام 2001، وأشرف عليه الملحن السعودي أحمد الفهد.

استمرت بتقديم أغانيها باللهجة الخليجية، وطرحت ألبومها الثاني في 2002، واختارت الفنانة أغنية «سبع مرات» لتصويرها فيديو كليب، واسم الأغنية هو نفس عنوان ألبومها الجديد. تعاونت شمس مرة أخرى مع الفنان السعودي خالد عبد الرحمن بعد تعاونها معه في ألبومها الأول، حيث كانت الأغنية الثانية في الألبوم «هلا» من كلماته وألحانه.

ادعت شمس في لقاء على قناة العربية في عام 2015، أنها تخلت عن جنسيتها الخليجية وتحمل حاليا بطاقة خضراء بريطانية وفرنسية. أول ظهور لها في عمل تمثيلي كان في عام 2018، حين شاركت في المسلسل الكوميدي عوض أبا عن جد “مسلسل” الذي تبثه قناة إم بي سي في رمضان، وهو من بطولة أسعد الزهراني وحبيب الحبيب.