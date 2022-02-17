«لتنفيذ 253 مشروع تنموي»..هالة السعيد: 3,4 مليار جنيه استثمارات موجهة لمحافظة المنيا بخطة عام 21/2022

/679911/لتنفيذ-253-مشروع-تنمويهالة-السعيد-34-مليار-جنيه-استثمارات-موجهة-لمحافظة-المنيا-بخطة-عام-212022

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة المنيا لعام 21/2022 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21/2022)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

دوت الخليج

3,4 مليار جنيه استثمارات موجهة لمحافظة المنيا

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 21/2022 تولي أهمية كبيرة لتنمية مُحافظات الصعيد بهدف إحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة، تنعكس على تحسين جودة الحياة وتوفر فرص العيش اللائق، متابعة أن البُعد الـمكاني يمثل أحد الـمحدّدات الرئيسة لتحقيق التنمية الشاملة الـمُستدامة، بما يضمن تحقيق نمو متوازن بين مختلف أقاليم الجمهورية والـمحافظات، لافتة إلى اهتمام خطة التنمية بالسياسات والبرامج الـمكانية التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات الـمعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقوّمات وخصائص وأولويّات كل إقليم.

وأضافت السعيد أن "خطة المواطن" بمثابة قاعدة بيانات هامة تساعد المواطنين على متابعة المشروعات الجاري تنفيذها في نطاقهم الجغرافي (محافظة، مركز، قرية)، بما يضمن جودة تنفيذها طبقاً لأفضل المواصفات والمعايير ذات الصلة، مما يساهم في تفعيل المتابعة المجتمعية.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة المنيا أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 253 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة المنيا بخطة عام 21/2022 تبلغ 3,4 مليار جنيه، وهذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة المنيا بخطة عام 21/2022 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 937,3 مليون جنيه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 27,6%، ويخص قطاع التنمية المحلية 905,5 مليون جنيه بنسبة 26,6%، وتبلغ استثمارات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 689,4 مليون جنيه بنسبة 20,3%، ويخص قطاع الصحة 373,5 مليون جنيه بنسبة 11%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 281,5 مليون جنيه بنسبة 8,3%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 213 مليون جنيه بنسبة 6,2%.

وأوضح التقرير أن أهم المستهدفات التنموية في مجال خدمات الإسكان بمحافظة المنيا في خطة 21/2022 تتمثل توجيه نحو 442,2 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ويبلغ عدد المشروعات في قطاع الإسكان 63 مشروعًا تشتمل على مشروعات لتطوير مناطق عشوايئة، ومشروعات البرنامج القومي للإسكان الإجتماعي، وتنفيذ واستكمال محطات وشبكات الصرف الصحي بالمحافظة، وفي مجال التعليم العالي والبحث العلمي يتم تنفيذ عدد 12 مشروعًا تنمويا خلال عام الخطة منها مشروع إنشاء جامعة المنيا الأهلية، وإنشاء مبنى الأورام، وإنشاء مبنى ملحق العمليات بالمستشفى الجامعي الجديد.

كما أشار التقرير إلى المشروعات التنموية بقطاع التنمية المحلية بمحافظة المنيا والتي تصل إلى 109 مشروعًا منها مشروع رفع كفاءة الطرق بمدينة سمالوط، رفع كفاءة الكباري بمركز أبو قرقاص، إلى جانب إنشاء كوبري علوي بمدينة مغاغا، فضلا عن تنفيذ 12 مشروعا تنمويا بقطاع التعليم قبل الجامعي منها إنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسي، إحلال وتجديد مدارس تعليم أساسي، إلى جانب إنشاء وتجهيز فصول ثانوي عام، وفصول رسمي لغات ولغات مميز.