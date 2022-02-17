أبو جبل: مليش وكيل غير أخويا في مصر

كشف محمد أبو جبل حارس مرمى فريق الزمالك، والمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عن وكيل أعماله الوحيد المتواجد في مصر.
علق سيد مرعي وكيل أعمال اللاعبين في تصريحات سابقه له متلفزة، على استمرارية محمد أبو جبل مع نادي الزمالك.
محمد أبو جبل
وكتب أبو جبل عبر إنستاجرام: "لا يوجد لي وكيل لاعبين في مصر غير أخي مصطفى أبو جبل".
وأكمل "وكل ما يقال على لسان وكلاء عن العروض ما هو إلا اجتهاد منهم ولم أتواصل مع أي وكيل مصري".
ظهر أبو جبل مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا بالكاميرون بكل قوة، من ببداية البدور الصمت نهائي من البطولة، حتى النهائى وتصديه لخمس ركلات ترجيح، بجانب كرات خطرة في المباريات .
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