السفير المصري لدى غينيا الاستوائية يلتقي سكرتير عام الحزب الديمقراطي الحاكم

التقى السفير حداد عبد التواب الجوهري، سفير جمهورية مصر العربية لدى غينيا الاستوائية، سكرتير عام الحزب الديمقراطي الحاكم لغينيا الاستوائية Jeronimo Osa Osa Ecoro، وذلك بحضور السكرتير العام المساعد الأول للحزب والسكرتير العام المساعد للعلاقات الخارجية.

هذا، وقدّم السفير المصري التهنئة لسكرتير عام الحزب وقياداته على انعقاد المؤتمر العام السابع للحزب في شهر نوفمبر الماضي، مشيراً إلى القرارات الهامة التي أقرها الحزب ومن أهمها زيادة تمثيل المرأة في الانتخابات المحلية والتشريعية التي ستشهدها البلاد عام 2022 والتشريعات الجاري مناقشتها لاستكمال تنفيذ أجندة التنمية 2035 التي تهدف إلى رفع النمو الاقتصادي في مختلف المجالات في غينيا الاستوائية. كما استعرض السفير الاستعدادات والترتيبات الجارية لاستضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 خلال شهر نوفمبر 2022.

ومن جانبه، أشاد سكرتير عام الحزب بالتطورات المتلاحقة التي تشهدها مصر في مختلف المجالات، مشيراً الى سابق زياراته المتعددة إلى مصر وحرصه على زيارتها بشكل دوري للاطلاع بشكل متواصل على مشروعات التنمية في مصر والاستفادة من التجربة التنموية المصرية. كما أكد على ضرورة تعزيز التعاون بين دول الجنوب والتركيز على تكثيف التعاون مع مصر في شتى المجالات كونها دولة رائدة في القارة الأفريقية.