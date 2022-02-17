مراكز المنيا تزيل 49 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

جدة - نرمين السيد - وجه أسامة القاضى محافظ المنيا، باستمرار جهود الوحدات المحلية فى تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 19، لإزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والرى، ذلك فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون فى حق أملاك الدولة.





وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، أزالت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار، 23 حالة تعد على أملاك الرى بمساحة 1298 متر مربع، 4 حالات تعد على أملاك الدولة بمساحة 860 متر مربع، 8 حالات تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 8 قيراط. كما تم إزالة 4 حالات تعد بالبناء على الأراضى الزراعية بمساحة 4 قيراط، كما تم إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص بقرية شلقام، بالإضافة لإزالة 3 خزانات مواد بترولية مخالفة بدون ترخيص بقرية ابشاق، بالإضافة لإزالة حالتى تعد بالبناء على الأراضى الزراعية. كما أوقفت الوحدة المحلية لمركزى سمالوط مغاغة، 4 حالات تعد بالبناء المخالف والعشوائى بدون ترخيص، منها 3 حالات إيقاف أعمال بناء بمركز سمالوط، وحالة إزالة تعديات بمركز مغاغة.

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