عاجل.. رئيسة المفوضية الأوروبية لـ السيسى: مصر شريك استراتيجى مهم للاتحاد

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جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيسة المفوضية الأوروبية أعربت عن ترحيبها بزيارة الرئيس إلى مقر الاتحاد الأوروبى، وحرصها على التواصل المنتظم معه فى ظل كون مصر شريكاً استراتيجياً مهماً للاتحاد الأوروبى، مؤكدةً رغبة الاتحاد فى مواصلة دفع التعاون مع مصر على مختلف المستويات بالنظر إلى ما تمثله مصر من مركز ثقل للمنطقة.
من جانبه، رحب الرئيس باستمرار التواصل مع رئيسة المفوضية الأوروبية، معرباً عن التقدير للعلاقات المصرية الأوروبية، ومؤكداً الاهتمام بتطويرها وتعميق الشراكة التقليدية بين مصر والاتحاد الأوروبى، باعتبارها إحدى أهم محاور السياسة المصرية، أخذاً فى الاعتبار تشارك الجانبين فى الجوار الإقليمى المتوسطى، وما كان لتلك الوضعية الجغرافية تاريخياً من تأثير مهم فى مد جسور التواصل الحضارى والثقافى والتجارى والسياسى بين مصر والقارة الأوروبية.
وأوضح المتحدث الرسمى، أن اللقاء تناول متابعة تطورات مختلف أوجه العلاقات بين الجانبين، خاصة مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية والتحول الأخضر، وذلك فى ضوء استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ العام الجارى، بالإضافة إلى التعاون فى مكافحة ظاهرة الهجرة غير شرعية، والفكرة المتطرف والإرهاب.
كما تطرق اللقاء إلى التباحث بشأن أهم وأبرز القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك فى منطقة المتوسط والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية على الأهمية الكبيرة التى يوليها الاتحاد الأوروبى لدور مصر الهام والمحورى الذى يحقق التوازن تجاه كافة القضايا الاقليمية.
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