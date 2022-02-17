عاجل- القوى العاملة تعلن تفاصيل انتقال العاملين إلى العاصمة الإدارية (صور)

جدة - نرمين السيد - وأكد الوزير، أن هذا المشروع العملاق هو حلم طال انتظاره، ويعتبر نقلة نوعية فى الأداء الإدارى للدولة، ويعد بمثابة عبور جديد نحو المستقبل، ويأتى تنفيذه تزامنًا مع ميلاد "الجمهورية الجديدة" التى تتطلب تضافر جهود الدولة المصرية بما يساهم فى تنفيذ مثل تلك المشروعات بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة، بما تتضمنه من تغيير شامل لوجه الحياة على أرض مصر، تساهم فى الارتقاء بمعيشة المواطنين، وترتكز على التحول الرقمى، باعتباره أداة رئيسية لتبسيط الإجراءات وتعزيز الحوكمة وترسيخ الشفافية وتكافؤ الفرص، بما يساعد فى ميكنة الاقتصاد.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بقيادات الوزارة بمقر الوزارة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة أعمال تجهيز مبنى الوزارة تمهيدًا لانتقال العاملين خلال الفترة القادمة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك برفقة كبار مسؤولى الوزارة الذين سيتولون استلام مقر الوزارة الجديد، وإجراء تجارب التشغيل على أرض الواقع.

حضر الاجتماع خالد رضوان مستشار الوزير لصندوق الطوارئ، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى، وإيمان عبد الغنى رئيس الإدارة المركزية للمعلومات والتحول الرقمى، وأمال لبيب رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، ومحمد طلعت رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية.

وقام الوزير، بتفقد المبنى ومراحل التجهيز والأعمال الإنشائية التى تمت به ومنافذ الدخول والخروج وأماكن تواجد العاملين بالوزارة وتقسيم الإدارات بمقر الوزارة، وما تم تنفيذه بالمبنى من بنية تحتية تكنولوجية.

واستمع وزير القوى العاملة، بمكتبه بمبنى الوزارة بمقرها الجديد بالعاصمة الإدارية إلى شرح حول الأعمال التى تم الانتهاء من تنفيذها بالمبنى، من منال عبد العزيز وكيل الوزارة لشؤون مكتب الوزير، وكذلك شاهد ماكيت بأدوار وإدارات الوزارة بالكامل عند مرحلة انتقال الإدارات بالموظفين على دفعات متتابعة وفقًا للتخصصات وخطة الانتقال المعدة من قِبل الوزارة.

ووجه الوزير بضرورة الانتهاء من كافة أعمال تأثيث مبنى الوزارة وضمان جاهزيتها بالكامل للانتهاء من خطة تسكين العاملين فى الأماكن المخصصة بالوزارة تمهيداً للتشغيل التجريبى، على أن يتم نقل موظفى الإدارات المركزية بالتدريج، وعند اكتمال التشغيل الكامل للمنظومة والأجهزة داخل المبنى يتم انتقال كافة العاملين بالوزارة.

وأضاف سعفان، أنه سيتم انتقال العاملين إلى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة تدريجيا على نحو يضمن استمرار دورة العمل دونما أى تأثير على الخدمات المقدمة للمواطنين.