حياة كريمة.. محافظ المنيا يناقش الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور الدكتور كريم شاهين، المستشار الهندسى بمتابعة المشروعات القومية برئاسة مجلس الوزراء، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ورؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات ومديرى الهيئات والشركات التنفيذية، ومهندسى دار الهندسة، وشباب البرنامج الرئاسى ومؤسسة حياة كريمة.

وأكد المحافظ، أن محافظة المنيا بأجهزتها التنفيذية تسابق الزمن من أجل الانتهاء من مشروعات حياة كريمة بنطاق المراكز المستهدفة، والتى أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بهدف تطوير قرى الريف المصرى.

وأشار المحافظ إلى أن الهدف من الاجتماع اكتشاف المشكلات التى تظهر والعمل على حلها بشكل لحظى حتى يتم الانتهاء من المشاريع فى جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، وبما يحقق رضا المواطن المنياوى، ولفت إلى أن الهدف من تلك المبادرة هو التيسير على المواطنين، دون تحملهم أى أعباء.

ووجه المحافظ بالإشراف والمتابعة من قبل الجهات المختصة على كافة المقاولين المكلفين بالأعمال الجارى تنفيذها، لضمان الانتهاء منها على الوجه الأمثل وفى الوقت المحدد.

وناقش المحافظ، نسب التنفيذ ومعدلات الأداء للمشروعات بالمراكز المدرجة فى قطاعات: (مشروعات الصرف الصحى – مياه الشرب – الهيئة العامة للأبنية التعليمية – قطاع الصحة- قطاع الشباب والرياضة)، مشيرا إلى أنه يتابع بصفة دورية ومستمرة معدلات تنفيذ المشروعات ميدانيا من خلال عدد من الجولات التفقدية للمشروعات الجارى تنفيذها.