نادى قضاة مجلس الدولة ناعيا المستشار سعيد مرعى: قيمة قضائية ودستورية كبيرة

جدة - نرمين السيد - وتقدم رئيس نادى قضاة مجلس الدولة بخالص التعازى إلى قضاة مصر جميعا، معربا عن حزنه الشديد لهذه الخسارة الفادحة لواحد من أبناء مجلس الدولة والذى كان يشكل قيمة قانونية وقضائية ودستورية كبيرة، ورمزا يحتذى به فى العطاء والتميز خلال مسيرته القضائية.
واختتم بيان نادى مجلس الدولة:"ندعو الله (عز وجل) أن يسكن الفقيد فسيح جناته، وأن يلهم آله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان".
صرح بذلك المستشار وائل فرحات عبد العظيم، وكيل مجلس الدولة، ورئيس المكتب الإعلامى لنادى قضاة مجلس الدولة
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