/679909/٢٠٠٠-فدان-زيادة-في-الأراضي-المنزرعة-بالقمح-بدمياط

أجرى المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، جولة تفقدية لمتابعة زراعات القمح بنواحي المحافظة والاطمئان على حالتها، والتأكد من عدم وجود أية مظاهر للإصابات المرضية أو الحشرية وخلوها من الصدأ الأصفر.

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كما أكد خلال الجولة على ضرورة زيادة المساحات المنزرعة بالمحاصيل الإستراتيجية والأساسية كمحصول القمح، لافتا إلى أن المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا الموسم ازدادت بما يعادل ٢٠٠٠ فدان عن الموسم السابق، حيث وصلت إلى ما يقرب من ٣٠ ألف فدان بجميع نواحي المحافظة.

إدارة وتحليل المشروعات ومعاملات ما بعد الحصاد وتكنولوجيا الصناعات الغذائية

واستقبلت مديرية الزراعة بدمياط، قبل ساعات، وفدا أجنبيا متعدد الجنسيات، في إطار تنفيذ البرنامج التدريبي بعنوان (إدارة وتحليل المشروعات ومعاملات ما بعد الحصاد وتكنولوجيا الصناعات الغذائية) وجرى زيارة مزرعة جودة رخا للإنتاج الحيواني ووحدة الحليب الآلي بالمزرعة.اليوم الأحد الموافق ١٣ فبراير.

تحقيق طفرة غير مسبوقة في ملف تطوير نظم الري

وبلغت المساحات بنظم الري الحديث أكثر من ٨٠٠٠ فدان بنطاق المحافظة، بهدف تحقيق طفرة غير مسبوقة في ملف تطوير نظم الري والتي كان من أبرزها التحول لنظم الري الحديث وتأهيل المساقي الخصوصية.