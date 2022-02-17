بالإسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية  

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اعلنت محافظة القليوبية منذ قليل، عن اعتماد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية نتيجة الفصل الدراسى الأول لامتحان الشهادة الإعدادية بنسبة 75.78% بحضور الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وإسلام عبد الفتاح مدير كنترول الإعدادية.

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محافظ القليوبية، قدم تهانيه القلبية للطلاب الأوائل وكافة الطلاب الناجحين، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، موجهًا مسئولي التربية والتعليم بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالمحافظة، وتخريج أجيال واعدة تساهم في بناء مصر المستقبل، معربًا عن شكره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم.

تجهيز مجموعات عمل بكل إدارة تعليمية

كما وجه المحافظ، مدير مديرية التربية والتعليم، بسرعة تجهيز مجموعات عمل بكل إدارة تعليمية على حدى وفقًا للتوزيع الجغرافي للطلاب، لتلقي التظلمات تيسيرًا على أولياء أمور الطلاب، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 22 فبراير 2022 ولمدة أسبوعين.

وكيل وزارة التربية والتعليم، من جانبه أكد أن عدد المتقدمين للامتحان بلغ 115352 طالبا وطالبة وبلغ عدد الحاضرين 113489 طالبا وطالبة وبلغ عدد الناجحين 85998 طالبا وطالبة.

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول

الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية كان قد أعلن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول للعام الدراسي 2022 اليوم الخميس.

نتيجة الإعدادية بالقليوبية

الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه تم الانتهاء من أعمال تصحيح مواد الشهادة الإعدادية وبعدها أعمال المراجعة ورصد الدرجات لتعلن النتيجة اليوم الخميس.

امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، على أعضاء لجان الكنترول الخاص بتصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 ضرورة مراعاة الدقة والمراجعة اللازمة بعد التصحيح، وحفاظا على حقوق الطلاب في كل ورقة مطالبًا باتخاذ الإجراءات الاحترازية والطبية أثناء فترة التصحيح.

نتيجة إعدادية القليوبية 2022

و أكدت وزارة التربية والتعليم الفني أن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول يتم من قبل المديريات بعد اعتماد النتيجة من المحافظ المختص، ويتم ذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات على مستوى كل مديرية، مضيفة أن موعد ظهور نتيجة الترم الأول حسب ظروف كل محافظة. مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أكدت أنها ستعلن نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية بالقليوبية 2022 نهاية الأسبوع الجاري عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد والمتابعة

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