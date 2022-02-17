سلبية مسحة بعثة الأهلي بالسودان استعداداً لمواجهة الهلال

/679905/سلبية-مسحة-بعثة-الأهلي-بالسودان-استعدادا-لمواجهة-الهلال

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن نتيجة مسحة بعثة الفريق المتواجدة اليوم في الخرطوم بالسودان، استعداداً لمواجهة الهلال في ثاني جولات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

خضعت بعثة النادي الأهلي صباح اليوم لمسخة طبية استعداداً لمواجهة الهلال السوداني، وجاءت النسخة ضمن بروتوكول الفريق في الخرطوم .

موعد مباراة الأهلي والهلال السودانى

يواجه الأهلي الهلال السوداني غداً الجمعة في الثالثة مساء على ستاد الهلال، في ثاني جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

يواصل النادي الأهلي برنامجه التدريبي في الساعة الثالثة مساء اليوم على ملعب الجوهرة الزرقاء، بعد غيابه عن التدريبات منذ صباح أمس بالقاهرة.

وصلت بعثة النادي الأهلي مساء أمس الأربعاء لمطار الخرطوم، في وسط حشد من الجمهور بالسودان، ووفد رسمي من السفارة المصرية بالسودان، بجانب وفد من فريق الهلال.