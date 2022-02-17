/679904/اليوم-وزارة-الشباب-والرياضة-تطلق-النسخة-الرابعة-من-مشروع-وحدة-وادي-النيل-رؤى-مستقبلية

تطلق وزارة الشباب والرياضة، برعاية الوزير الدكتور أشرف صبحى، اليوم الخميس برنامج سفراء حوار وادى النيل، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من «مشروع وحدة وادى النيل ـ رؤى مستقبلية»، بالتعاون مع مبادرة أفروميديا الإعلامى ومبادرة سفراء الحوار، والذى من المقرر عقده فى الفترة من ١٧ وحتى ٢١ فبراير الحالى بالقاهرة.

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يأتي ذلك فى إطار حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعم العلاقات الثنائية بين دول القارة الإفريقية، ولا سيما دول وادى النيل، سعياً لتعزيز سُبل التواصل والتفاهم، ودعم التعاون المشترك في العديد من المجالات والقضايا.

اليوم.. وزارة الشباب والرياضة تطلق النسخة الرابعة من مشروع وحدة وادي النيل.. رؤى مستقبلية

ويشار إلى أن البرنامج يستهدف ١٥٠ مشاركا من دول وادى النيل، مصر، والسودان، و جنوب السودان، فى الفئة العمرية من ١٤ إلى ١٧ عاماً إذكاء للوعى حول المشتركات بين الدول الثلاث، عن طريق إشراكهم فى حوار فيما بينهم، وإعادة تعريف وجهات نظرهم حول أنفسهم، والآخر والقارة السمراء، والعالم أجمع، وتعزير فهمهم لقيمة وثقافة الحوار وأثرها فى بناء السلام فى المجتمعات.