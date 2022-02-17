النائبة رقية الهلالي : المجلس الأعلى للاقتصاد العربى الإفريقي يتماشي ويتكامل مع سياسة الدولة المصرية

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أعلن المجلس الأعلى للاقتصاد العربى الإفريقي، برئاسة معالي المستشار الدكتور هانى أبو زيد، عن تدشين، اليوم الموفق 17 / 2 / 2022، مقر الإدارة التنفيذية للمجلس، بمنطقة التجمع الخامس، بجمهورية مصر العربية.

دوت الخليج

النائبة رقية الهلالي تشارك فى اجتماع المجلس الأعلي للاقتصاد العربي الأفريقي

وتم خلال حفل تدشين مقر المجلس الجديد، الإعلان عن تعيين، النائبة المهندسة رقية عبد العزيز محمد الهلالي، مديرا تنفيذياً لمقر المجلس بجمهورية مصر العربية بدأ من تاريخ إصدار القرار في 1/ 1 / 2022.

حضر حفل تدشين مقر المجلس الأعلى للاقتصاد العربى الإفريقي، كلاً من المستشار الدكتور هاني أبو زيد، رئيس المجلس، والنائبة المهندسة رقية عبد العزيز الهلالي، المدير التنفيذي للمجلس، ومعالي الشيخ سليمان التياني، رئيس مجلس إدارة شركة " إجراد خلف، السعودية الاستثمارية والمتخصصة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية ،و الشيخ إسامة العواد، الرئيس التنفيذي لشركة " إجراد خلف، السعودية، ومعالي الأستاذ هاني نجاري، المدير التنفيذي لشركة " إجراد خلف، السعودية، ومعالي الشريف الدكتور جميل علي الشهاوي، رئيس لجنة الخبراء بالمجلس الأعلي للاقتصاد العربي الافريقي.

كما حضر حفل التدشين الدكتورة شيماء أنيس الغولي، الخبيرة الاقتصادية، اللواء دكتور محمد عبد الواحد أحمد، عضو المجلس الأعلي للاقتصاد العربي الافريقي، والدكتور وجدي سعيد حيرني، نائب أمين المجلس، ومعالي المستشار سيد حلبي حمدان، رجل ألاعمال والمستشار بالمجلس، والمهندس أحمد محمد الفاخر، الخبير الجيولوجي والتعدين، واللواء حسن أحمد حسن، و أحمد انور جاد، الأعمال ناصرة كمال أبو ياسين، بالاضافة الي لفيف من الإعلاميين والصحفيين المصريين.

في بداية اللقاء رحب معالي المستشار الدكتور هانى أبو زيد، رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربى الإفريقى ، بالحضور الكريم، مؤكداً أن الهدف الرئيس والمرجو من المجلس جعل الاقتصاد العربي والافريقي ذو قدرة تنافسية عالية وقادرًا على مواجهة الاسواق والاقتصاد العالمي.

وعن أهداف المجلس ورؤيته ونشاته قال أبو زيد، إن المنطقة العربية والأفريقية أصبحت محوراً رئيسياً في الاقتصاد الدولي، فضلا عن خوضها منافسات، للسيطرة على مصادر الطاقة العالمية، لتعزيز مكانة الدول الصناعية الكبرى، والتسابق للسيطرة على المراكز الاولى اقتصادياً، في التجارة والنقل والتمويل والسياحة، وما الاعلان عن هذه الاستراتيجية الا خطوة حيال تأطير العمل الاقتصادي العربي الافريقي المشترك وقدرته على مواجهة الاسواق والاقتصاد العالمي، لذا كانت فكرة إنشاء المجلس الاعلى للاقتصاد العربي الافريقي لتحقيق الرؤى الاقتصادية المشتركة.

وكشف رئيس المجلس، في تصريحات صحفية علي هامش تدشين المقر الجديد بالقاهرة، عن أوجه التعاون بين جمهورية مصر العربية والدول العربية والأفريقية فى مجال المشروعات الإقتصادية والاستمارية المشتركة، في ظل القيادة الحكيمة متمثلة في فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من أجل تحقيق نمو اقتصادي فعال.

وتابع "أبو زيد" قائلا: إن المجلس الاعلي لديه رؤية تتمثل في جعل الاقتصاد العربي الافريقي ذو قدرة تنافسية عالية، قائم على المعرفة والابتكار وتحت مظلة المجلس الاعلى للاقتصاد العربي الافريقي ، نقوم بالإسهام في بناء ورفع القدرات البشرية للعاملين في المؤسسات الإقتصادية و الصناعية والتجارية والمالية والمصرفية والنقدية بالقطاعين العام والخاص.

وأختتم معالي المستشار الدكتور/ هانى أبو زيد، رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربى الإفريقي ، بتقديم الشكر والتقدير لمعالي النائبة رقية عبد العزيز الهلالي، لمجهودها العظيم في تقديم كافة أوجه الدعم وتذليل كافة العقبات أمام كافة المسثمرين العرب، مشيرا الي انه بفضل الله ثم المجهودات الكبيرة التي قامت بها معالي النائبة حصل رجال الاعمال المتثمرين العرب خلال ايام قليلة علي خارطة الاستثمارات والجلوس مع المسؤولين في جمهورية مصر العربية من أجل سبل التعاون المشترك بين المجلس ومصر.

من جانبها قالت معالي النائبة المهندسة/ رقية عبد العزيز الهلالي المدير التنفيذي بالمجلس، أن فكرة المجلس الأعلي للاقتصاد العربى الأفريقى متماشيا ومتكاملا مع سياسة الدولة المصرية، وأيضا مع جميع الدولة العربية فى هذة الفترة الهامة من تاريخ الدول العربية فى ظل التكامل الإقتصادى الذى يطمح إليه المصريين والعرب.

وأضافت، النائبة رقية الهلالي، أن المجلس الأعلي سوف يضيف الكثير للفكرة المتبلورة بالمجلس فى مصر من جلب الإستثمار والتكامل الإقتصادى فى جميع المجالات الإستثمارية بمختلف أنواعها الصناعية والزراعية والتجارية والإستثمارية، لافته إلى أن هذا التكامل سوف يضيف الكثير لتنمية الإقتصاد العربى.

وأشارت الهلالى، إلى أن الدولة قد رحبت بمثل هذا التعاون العربى الإفريقى، حكومة ورئيسا، وتوجهت النائبة رقية الهلالى بالشكر والتقدير الفائق لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى وللحكومة المصرية لدعمها ونظرتها الواعية والثاقبة فى دعم هذا الإستثمار وتشجيعة والإهتمام به بالقدر الكبير جدا. جدير بالذكر ان المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي منظمة متخصصة في تعزيز التنمية الاقتصادية للدول العربية والأفريقية. نشأت فكرة المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي لتحقيق الرؤى الاقتصادية المشتركة، وتأطير العمل الاقتصادي العربي الأفريقي المشترك وقدرته على مواجهة الأسواق والاقتصاد العالمي، ويضم شركات استثمارية ورجال أعمال وخبراء اقتصاديين لتحقيق أهدافه، ويخدم المجلس المنظمات الحكومية والمؤسسات غير الربحية ومنظمات القطاع الخاص.