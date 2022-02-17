/679902/الرزق-من-عند-ربنا-ريهام-سعيد-توجه-رسالة-نارية-لـ-عمر-كمال

تصدر مؤدي المهرجانات حمو بيكا محركات البحث أمس، وذلك بعد أزماته الأخيرة منها أزمة حفلته بأمريكا وأزمته مع النقابة، والتي تداولها رواد السوشيال ميديا بشكل كبير، وأثارت الجدل حول عمر كمال، وانقسم الجمهور بين مؤيد ومعارض، ولكن وجهت الإعلامية ريهام سعيد رسالة نارية له.

دوت الخليج يرصد لكم رسالة الإعلامية ريهام سعيد لعمر كمال بعد الهجوم عليه بشكل كبير، وذلك خلال السطور القادمة.

ريهام سعيد وعمر كمال

نشرت الإعلامية ريهام سعيد صورة لمؤدي المهرجانات عمر كمال عبر خاصية “ستوري” عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، ووجهت رسالة تدعم بيها المطرب عمر كمال، قائلة: مفيش حد جازمته فوق راسك الرزق من عند ربنا مش من عند حد.

اتهامات مشيدة ضد عمر كمال

وفي سياق متصل، اتهم مصدر من داخل نقابة المهن الموسيقية عمر كمال بالسُكر، مشيرًا إلى أن الحالة التي ظهر عليها لم تكن طبيعية أثناء اللايف وأنه كان تحت تأثير الكحوليات بسبب طريقة كلامه الغريبة.

وحاول المطرب عمر كمال التبرير والتبرأ من هذه التهمة، وأكد أنه لم يخطأ بحق نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، وقال في تصريحات له في مداخلة هاتفية ببرنامج “تفاعلكم” الذي يعرض عبر قناة العربية، إنه لم يكن في حالة سُكر بينما كان مستيقظًا للتو من نومه وقام بعمل هذا اللايف مباشرة.

تصريحات عمر كمال في قناة العربية

وقد صرح عمر كمال العديد من التصريحات المثيرة للجدل بشأن ىإامه بالسُكر عبر قناة العربية، وقال فيها:” لو هاني شاكر زعلان مني عشان ذكرت اسمه من غير أستاذ وعاوز يختصمني إيه علاقة النقابة؟”.

وأستكمل مؤدي المهرجانات عمر كمال كلامه قائلًا:”إزاي النقابة يتهموا عضو عندهم بالسُكر؟”.

وأضاف كمال قائلًا:”وقت تسجيل الفيديو كنت صاحي من النوم ولساني تقيل ومش في المود ليه يقولوا أني سكران، وإيه علاقة شغلي وأكل عيشي بأني طلعت لايف وقلت لواحد هاني شاكر هيمرجحك؟”.

وقف عمر كمال عن الغناء

وقد أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانًا رسميًا بشأن أزمة مطرب المهرجانات عمر كمال مع نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، وكانت بنود البيان الرسمي الصادر عن النقابة كالآتي : "عمر كمال يكذب ويتجمل، حذف عمر كمال الفيديو الذى احتوى على ألفاظ و أهان فيه الرموز، لا يعفيه من المسؤوليه لأنه أقدم على الفعل وعندما لم يأتي الحذف بثمارًا إيجابيه معه، قرر توجيه الرأى إلى أن الخطأ الوحيد فى الفيديو ذكر اسم الفنان هانى شاكر دون كتابة أستاذ". وأستكمل البيان: "وهذه محاولات مغايره للحقيقه ومحاوله فاشله لتبرأه نفسه وتضليل الرأى العام بأستخدم وسائل التواصل الاجتماعى، واخيرا أعاد تسريب الفيديو على السوشيال ميديا بعد عمل مونتاج واستقطع منه الألفاظ وعبارات اهانه الرموز الفنيه الكبير فى محاولة أخرى لتضليل الرأى العام".