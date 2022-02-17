/679900/محلية-النواب-توصي-بإنشاء-منطقة-صناعية-ببشاير-الخير-لتعويض-أصحاب-المحلات

بناء على الطلب المقدم من النائب محمود قاسم..

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، خلال اجتماعها أمس الأربعاء، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب محافظة الإسكندرية، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية.

دوت الخليج

إنشاء منطقة صناعية ببشاير الخير

وأوصت اللجنة برئاسة النائب أحمد السجيني وبحضور محافظ الأسكندرية اللواء محمد الشريف، بتعويض المستحقين ممن تركوا منازلهم وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية ،إضافة إلى إنشاء منطقة صناعية ببشاير الخير لتعويض أصحاب المحلات.

كما أوصت اللجنة بسرعة حصر المنازل الآيلة للسقوط لإتخاذ إجراءات بشأنها والتشديد علي توفير الحياة الكريمة للمواطنين المصريين والمحافظة علي أرواحهم وممتلكاتهم.

وأوصت اللجنة بضرورة وسرعة إعادة الشئ إلي أصله من قبل المحافظة بشأن ما تم حفره من قبل شركات الخدمات وذلك للتيسير علي المواطنين وكذا مخاطبة الجهات المعنية لتوفير الإعتمادات المالية الخاصة بأعمال الرصف.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب محافظة الإسكندرية.

حيث ناقشت اللجنة الطلب المقدم من النائب محمود قاسم،بشأن التعويضات المستحقة لسكان نجع الالومنيوم وإسو بالاسكندرية وكذا أصحاب المحلات الذين لم يستلموا محلاتهم حتي الأن - مشكلة العقارات الآيلة للسقوط والخطورة الداهمة التي تشكلها علي المواطنين.

كما ناقشت الطلب المقدم بشأن سوء شبكة الصرف الصحي وعدم رصف الطرق وإعادة الشئ إلي أصله لمناطق الدائرة الرابعة بمحافظة الإسكندرية، لاسيما مناطق( الطوبجية، وابور الغاز، مدينة العرائس، أبيس العاشرة وقري أبيس السابعة والثامنة) وغيرها من مناطق محرم بك ومينا البصل.