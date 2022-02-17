الزمالك ينفي التفاوض مع حسام البدري لقيادة الفريق

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نفى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اخبار التفاوض مع حسام البدري المدير الفني السابق للمنتخب الوطني الأول.
شهدت الساعات الأخيرة على انتشار اخبار حول تفاوض النادي مع حسام البدري لقيادة الجهاز الفني للفريق خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.
مرتضى منصور ينفي التفاوض مع حسام البدري
تلقى الزمالك هزيمة مدوية على يد سموحة بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.
وكشف الموقع الرسمي لنادي الزمالك: "نفى مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة الشائعات التي ترددت في الأونة الأخيرة حول نية مسؤولي القلعة البيضاء في التعاقد مع حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر".
وأضاف "يؤكد مرتضى منصور أن ما تردد حول تفكير الزمالك في التعاقد مع البدري هو خبر كاذب لا أساس له من الصحة سواء حاليا أو في المستقبل".
وتابع "الهدف من بث هذه الأخبار هو ضرب استقرار الفريق، مرتضى منصور يكن كل الاحترام والتقدير لحسام البدري ولكن لا أساس من الصحة للتفكير في التفاوض معه".
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