/679897/محافظ-الفيوم-وفد-من-مجلس-الوزراء-يتابع-معدلات-تنفيذ-مشروعات-حياة-كريمة

دوت الخليج

أفاد بيان اعلامي صادر عن ديوان عام المحافظة أن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم عقد اجتماع بديوان عام المحافظة عقب تفقد المشروعات تناول عرض بعض الملاحظات من قبل الوفد على المشروعات الجاري تنفيذها بالمركزين، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية، ونسب التنفيذ بها، وأهم الإشكاليات التي تواجهها، وآليات حلها، والعمل على فك التشابكات بين القطاعات بالتنسيق فيما بينها، فضلاً عن وضع أفضل السبل للإسراع في تنفيذ المشروعات لتدخل الخدمة في أوقاتها الزمنية المحددة، والوقوف على سير العمل أولاً بأول.

الانتهاء من كافة مشروعات المبادرة الرئاسية

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم على ضرورة الانتهاء من كافة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق بنهاية شهر يونيو القادم، تبعاً لما حددته القيادة السياسية للدولة المصرية، مشيراً إلى أن المبادرة الرئاسية تعمل على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين، من خلال الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم بتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية، لافتاً إلى أهمية الاستغلال الأمثل لأصول الدولة بالدمج مع مشروعات "حياة كريمة، مشدداً على استبعاد الشركات غير الجادة بشركات أخري أكثر جدية وأسرع تنفيذاً لتحقيق المستهدفات المطلوبة بأعمال المشروعات.

تشكيل 3 لجان إحداها من مسئولي دار الهندسة

ووجه المحافظ، بتشكيل 3 لجان إحداها من مسئولي دار الهندسة، والثانية برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والثالثة من مسئولي مجالس المدن بمركزي إطسا ويوسف الصديق، لتقييم كافة المشروعات بالمركزين ومعدلات تنفيذها والمستهدف بها ورصد المعوقات، والعمل على الانتهاء من المشروعات خلال المدد المقررة وإعداد تقرير تفصيلي لكل مشروع على حده، بهدف عرض الموقف التنفيذي على أرض الواقع للمشروعات على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال الأسبوع القادم، كما وجه المحافظ مسئولي شركات المرافق بالتعاون مع الشركات المنفذة للمشروعات بمراجعة المحاضر التنسيقية فيما بينها من خلال رسومات كروكية محددة.

التنسيق بين مختلف الجهات للإسراع في تنفيذ المشروعات

وشدد محافظ الفيوم، على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات للإسراع في تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" لتدخل الخدمة بكامل طاقتها لتوفير الحياة الملائمة للمواطنين، مؤكداً بسرعة دراسة إنشاء كوبري حامل على مصرف الوادي بأبو جندير، بالتنسيق بين الشركة المنفذة والري ومسئولي الكهرباء، والعمل على دراسة إنشاء موقف للسيارات بالغرق التابعة لمركز إطسا من خلال اختيار أنسب الحلول، كما وجه بالتنسيق مع الشركات المنفذة لأعمال الكهرباء من قبل مجالس المدن لتركيب قواعد المحولات الكهربائية تبعاً لمساحات الشوارع باستخدام قواعد محولات سابقة التجهيز.

مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بالفيوم

فيما استعرض المستشاران الهندسيان بالمكتب الفني لمجلس الوزراء لمتابعة مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بالفيوم، نتائج وملاحظات جولتهما التفقدية لعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، للوقوف على نسب تنفيذها، كما ناقشا مسئولي الشركات المنفذة لأعمال المشروعات في نسب معدلات التنفيذ والمعوقات التى حالت دون تحقيق مستهدفات التنفيذ بنسب عالية حتى الآن.