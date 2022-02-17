«زوجي أحضر 2000 رجل لطلب يدي».. أبرز تصريحات ديانا كرزون مع منى الشاذلي

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حلت المطربة الأردنية ديانا كرزون ضيفة على برنامج “معكم منى الشاذلي” وهو من تقديم الإعلامية منى الشاذلي، ويعرض على قناة cbc، وتحدثت عن أسباب ابتعادها عن الوسط الفنى بسبب إنشغالها بالحمل وولادة طفلتها الأولى، كما كشفت تفاصيل خاصة عن قصة حبها مع زوجها معاذ العمري.

دوت الخليج يرصد لكم أبرز تصريحات المطربة الأردنية ديانا كرزون في برنامج معكم منى الشاذلي وذلك خلال السطور القادمة.

أبرز تصريحات ديانا كرزون

كان الجمهور في ترقب لهذه الحلقة، نظرًا لإبتعاد ديانا كرزون عن الوسط الفني فجأة، والذي أثار التساؤلات حول هذا الموضوع، لتظهر ديانا كرزون مرة أخرى وتصرح عن أسباب ذلك، ونرصدها لكم في الآتي:

_ عمري الآن 38 سنة والحب لا يعرف الانتظار، أخبار خطوبتي وزواجي وإنجابي كان يعرفها الجميع عبر السوشيال ميديا، وهذا لان زوجي وانا شخصيات عامة.

_ الأردن بها ما يسمي “الجاه” وهي تعني أن الرجل يأتي لطلب يد الفتاة من خلال كبار عائلة.

_ وزوجي معاذ عندما جاء للجاه عندي جلب معه 2000 رجل لطلب يدي وعندما جاء إلى مكان سكني تم غلق الشوارع والشرطة هي من تولت فك التكدس المروري.

_ إن الأكل بالنسبة لي هو العشق والغرام وهو كل حاجة حلوة، وقبل ما أجي كنت بطبخ منسف.

_ في صغري كنت بشبه الخواجات مشيرة إلي إنها ولدت في الكويت وبعدها انتقلت عائلتي إلي عمان .

_ شخصيتي هادئة بطبيعتها ولكن حياتي لم تكن هادئة لأني كنت أريد تجربة كل شيء.

_ أنا بقيت نجمة في يوم وليلة بعد الانتهاء من الجامعة.

_ عندما حصلت علي جائزة سوبر ستار العرب كان عمري وقتها 18 سنة وكنت وقتها سمينة وفقدت وزني بعملية عام 2005.

_ فرحي تم أثناء انتشار جائحة كورونا في ذلك الوقت لم يكن هناك حفلات أو تجمعات والأردن لا شئ فيها يعلى القانون.

_ بعد إتمام زفة فرحي ذهبت لمكان من أجل تلبيس الدبل وفجأة جاءت الشرطة الينا وفي ذلك الحين غضبت جدًا.

_ الشرطة قامت بعدها باستدعاء زوجي وانا كنت بأبكي علشان الشرطة جاءت الينا، والشرطة جاءت الينا بسبب انتشار مراسم الفرح علي السوشيال ميديا.