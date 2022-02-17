لمسات إبداعية.. متحف رشيد يقيم معرضا فنيا بحضور محافظ البحيرة

جدة - نرمين السيد - نظم متحف رشيد الوطنى، اليوم الخميس، معرضا فنيا، بالتعاون مع محافظة البحيرة تحت عنوان "تراث مدينة رشيد.. لمسات إبداعية"، والذى يضم نتاج الورش الفنية الذى نظمها القسم التعليمى بالمتحف الفترة الماضية.





وقال الدكتور سعيد رخا مدير عام المتحف، ان المعرض يعرض مستنسخات للوحات الرحالة والمستشرقين الذين زاروا مدينة رشيد خلال القرن 16 و19 م، وعدد من المنتجات التى تعبر عن الحرف التراثية للمدينة مثل صناعة الفخار والبورسلين والمنتجات القائمة على سعف النخيل، ومنتجات فنية منفذة بالخيوط أو المسامير، وكذلك مجموعة من البورتريهات المنحوتة على أطباق البورسلين لبعض الشخصيات التاريخية.

كما شارك فى المعرض أبناء المدينة من ذوى الهمم من خلال تقديم أعمال فنية خشبية منفذة بطريقة الأركيت.

وأضاف مدير المتحف أن المعرض استقبل هشام آمنة محافظ البحيرة، والقنصل محمد نهاض قنصل عام دولة فرنسا، وذلك على هامش زيارة القنصل للعدد من المواقع الأثرية بمدينة رشيد. مشيرا إلى أنهم أبدوا إعجابهم الشديد بالمنتجات المعروضة، كما أثنى الجميع على مجهودات وزارة السياحة والآثار التى تهدف إلى رعاية الموهوبين وتنمية مهاراتهم وربطهم بتاريخ مدينتهم بما يساعد على تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، والحرص على مشاركة أصحاب الهمم فى الفاعليات والأنشطة المتحفية المختلفة.

وفى ختام الزيارة، قدم الدكتور سعيد رخا إهداء إلى قنصل فرنسا العام، عبارة عن بوترية للعالم الفرنسى فرانسوا شامبليون وهو منحوتة منفذة بالصلصال الحرارى على طبق من البورسلين، وكذلك مجموعة من الكتب التى تتناول تاريخ مدينة رشيد.

وسجل محافظ البحيرة والقنصل العام لدولة فرنسا كلمة شكر بسجل كبار الزائرين تقديرا لما لمسوه من مجهودات وزارة السياحة والآثار.

وعلى هامش افتتاح المعرض، نظم المتحف مجموعة من الفقرات الفنية قدمها الأطفال ترحيبا بالسادة الضيوف باللغة الفرنسية.

تجدر الإشارة إلى أن معرض "تراث مدينة رشيد.. لمسات إبداعية"، تم تنظيمة لأول مرة فى قلعة قايتباى بالإسكندرية، وجار الإعداد لتنظيمه فى ضيافة المركز الثقافى الروسى بالإسكندرية.