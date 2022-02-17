عاجل.. السيسى يلتقى رئيسة المفوضية الأوروبية فى بروكسل

جدة - نرمين السيد - قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى التقى أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، بمقر الاتحاد الأوروبى بالعاصمة البلجيكية بروكسل.





ويأتى اللقاء على هامش حضور الرئيس السيسى القمة الأوروبية الإفريقية تحت عنوان «إفريقيا وأوروبا ـ قارتان برؤية مشتركة حتى 2030». ويستعرض الرئيس السيسى خلال القمة استعدادات مصر لاستضافة قمة الأمم المتحدة المقبلة للمناخ فى نوفمبر 2022، والجهود المصرية فى هذا الإطار لخروجها بنتائج متوازنة وقابلة للتنفيذ، والدفع نحو أهمية بلورة رؤية مشتركة لدعم وتمويل القارة الإفريقية خلال جائحة «كورونا»، مع تسهيل النفاذ والتوزيع العادل لمختلف التقنيات المرتبطة بالجائحة، خاصة ما يتعلق بإنتاج اللقاحات.

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