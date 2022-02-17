سكرتير الحزب الديمقراطى بغينيا: نحرص على الاستفادة من التجربة المصرية

جدة - نرمين السيد - التقى السفير حداد عبد التواب الجوهرى، سفير جمهورية مصر العربية لدى غينيا الاستوائية، سكرتير عام الحزب الديمقراطى الحاكم لغينيا الاستوائية Jeronimo Osa Osa Ecoro، وذلك بحضور السكرتير العام المساعد الأول للحزب والسكرتير العام المساعد للعلاقات الخارجية.





وقدّم السفير المصرى التهنئة لسكرتير عام الحزب وقياداته على انعقاد المؤتمر العام السابع للحزب فى شهر نوفمبر الماضى، مشيراً إلى القرارات المهمة التى أقرها الحزب ومن أهمها زيادة تمثيل المرأة فى الانتخابات المحلية والتشريعية التى ستشهدها البلاد عام 2022 والتشريعات الجارى مناقشتها لاستكمال تنفيذ أجندة التنمية 2035 التى تهدف إلى رفع النمو الاقتصادى فى مختلف المجالات فى غينيا الاستوائية.

كما استعرض السفير الاستعدادات والترتيبات الجارية لاستضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 خلال شهر نوفمبر 2022.

ومن جانبه، أشاد سكرتير عام الحزب بالتطورات المتلاحقة التى تشهدها مصر فى مختلف المجالات، مشيراً الى سابق زياراته المتعددة إلى مصر وحرصه على زيارتها بشكل دورى للاطلاع بشكل متواصل على مشروعات التنمية فى مصر والاستفادة من التجربة التنموية المصرية.

كما أكد على ضرورة تعزيز التعاون بين دول الجنوب والتركيز على تكثيف التعاون مع مصر فى شتى المجالات كونها دولة رائدة فى القارة الإفريقية.