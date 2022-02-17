عاجل.. نتيجة الإعدادية فى القليوبية (رابط بالاسم ورقم الجلوس)

جدة - نرمين السيد - وقدم محافظ القليوبية، تهانيه القلبية للطلاب الأوائل وكافة الطلاب الناجحين، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، موجها مسؤولى التربية والتعليم بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالمحافظة، وتخريج أجيال واعدة تساهم فى بناء مصر المستقبل، معربًا عن شكره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم.

ووجه المحافظ، مدير مديرية التربية والتعليم، إلى سرعة تجهيز مجموعات عمل بكل إدارة تعليمية على حدى وفقاً للتوزيع الجغرافى للطلاب، لتلقى التظلمات تيسيرًا على أولياء أمور الطلاب، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 22 فبراير 2022 ولمدة أسبوعين.

ومن جانبه أكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد المتقدمين للامتحان بلغ 115352 طالب وطالبة وبلغ عدد الحاضرين 113489 طالب وطالبة وبلغ عدد الناجحين 85998 طالب وطالبة.