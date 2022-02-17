عاجل- الحكومة تصدر بيانا بشأن امتحانات الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن صدور قرار رسمى يحدد طريقة أداء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2021-2022، عار تماما عن الصحة.

وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحديد طريقة أداء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2021/2022، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات رسمية بهذا الشأن حتى الآن.

وأوضحت أنه من المقرر عقد مؤتمر صحفى عقب انتهاء إجازة منتصف العام الدراسى، للإعلان بشكل رسمى عن كافة تفاصيل وإجراءات أداء امتحانات شهادة الثانوية العامة لعام 2021/2022، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفى سياق متصل، يواصل طلاب شهادة الثانوية العامة، التسجيل الإلكترونى لاستمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة، حيث يستمر تسجيل الاستمارة الإلكترونية حتى 24 فبراير الجارى، وسيتم عقد امتحانات الثانوية العامة وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسى 2021-2022، وتعقد امتحانات الدور الأول لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسى 2021-2022، بداية ًمن السبت الموافق 11 يونيو 2022، بينما تعقد امتحانات الدور الثانى اعتباراً من يوم السبت الموافق 13 أغسطس 2022 المقبل.