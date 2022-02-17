قرار جمهورى بالموافقة على اتفاقية التسهيلات الإسلامية مع بنك أبوظبى الأول

جدة - نرمين السيد - نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية التسهيلات الإسلامية بين جمهورية مصر العربية من خلال وزارة المالية وبنك أبو ظبى الأول، والموقعة بتاريخ 11 نوفمبر 2021.





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