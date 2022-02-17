السبت المقبل.. انقطاع المياه عن المطرية و13 منطقة رئيسية بالقاهرة 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق ( المطرية – عين شمس الشرقية – عين شمس الغربية – الشيراتون – الملتقى العربى – الكلية الحربية – النزهة الجديدة – الحجاز ومتفرعاته – جامع الفتح ومتفرعاته – ميدان الاسماعيلية – ميدان تريمف – الهايكستب – شارع البترول – فريد سميكة ومتفرعاته )، لمدة 12 ساعة اعتبارا من الساعة العاشرة صباح السبت المقبل وحتى الساعة العاشرة مساء، نظراً لأعمال تغير محابس محطة مياه مسطرد .
وأضافت شركة مياه القاهرة، أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
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