نفقة المتعة.. حق الزوجة كما قرره الإسلام (فتوى)

جدة - نرمين السيد - ما هى نفقة المتعة

وأوضحت دار الإفتاء خلال مجموعة من الفتاوى، عبر صفحتها وموقعها الرسمى على شبكة الإنترنت، أن المتعة هى ما يعطى للمطلقة بعد الدخول جبرًا لخاطرها وعرفانًا لفضلها وعونًا لها بعد طلاقها، وهى مستفادة من عموم قول الله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾، بشرطِ ألَّا يكون الطلاق برضاها أو بسبب من قِبَلها، وهى غير نفقة العدة.

وأشارت الدار إلى أن مقدار نفقة المتعة راجع للعرف، وراجع أيضًا لتقدير حال الزوج يسرًا وعسرًا، والدليل على ذلك قولُه تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: 236]، وقوله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 241]، وهى فى ذلك شبيهة بنفقة الزوجية التى حدَّها الفقهاء بالعرف وتقدير حال الزوج.

وبهذا أخذ القضاء المصرى؛ فألزم القاضى بمراعاة حال الزوج يسرًا وعسرًا عند قضائه بمقدار المتعة.

وأضافت فى بيان: ولكون نفقة المتعة جبرًا لخاطر المطلقة من ناحية، وإعانةً لها على مواجهة الحياة منفردة بعد طلاقها من ناحية أخرى؛ رأى القضاء المصرى أن أقلَّ ما تُعان به المرأة هو نفقة عامين؛ ولذلك جعل الحد الأدنى للمتعة هو نفقة عامين، ثم ترك الحد الأقصى دون تقييد، وفوَّض القاضى فى تحديده طبقًا للحالة التى تعرض عليه حسب ما عليه العرف، مع مراعاة حالِ المُطَلِّق يسرًا أو عسرًا وظروف الطلاق ومدة الزوجية، وأجاز النصُّ للمطلِّق سدادَ هذه المتعة على أقساط.

مقدار نفقة المتعة

من جانبه أوضح الدكتور على جمعة، مفتى الديار السابق، أن المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929م المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985م نصت على أن: [الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قِبَلِها تستحق فوق نفقة عدتها متعةً تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبمراعاة حال المطلِّق يُسرًا أو عُسرًا، وظروف الطلاق، ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلِّق فى سداد هذه المتعة على أقساط] اهـ، فتقدر نفقة المتعة من قِبَل القاضى حسب ما يراه مناسبًا للحالة المعروضة أمامه.

وألزم القاضى بمراعاة حال الزوج يسرًا وعسرًا عند قضائه بمقدار المتعة، واجتهد فى الحد الأدنى والأقصى لحد المتعة مراعيًا المعنى المقصود منها؛ وهو كونها جبرًا لخاطر المطلقة من ناحية، وإعانةً لها على مواجهة الحياة منفردة بعد طلاقها من ناحية أخرى، ورأى أن أقلَّ ما تُعان به المرأة هو نفقة عامين؛ ولذلك جعل الحد الأدنى للمتعة هو نفقة عامين، ثم ترك الحد الأقصى دون تقييد، وفوَّض القاضى فى تحديده طبقًا للحالة التى تعرض عليه حسب ما عليه العرف، ولكون المتعة جبرًا لخاطر المطلقة فإن القانون المصرى راعى فترة الزوجية طولًا وقصرًا فى تقديرها، كما راعى ظروف الطلاق ومقدار ما أصاب المرأة من ضرر جرَّاء تطليقها، وهى قيود تعتمد فى مجملها مقاصدَ الشرع.

واعتَمَد القانون المصرى فى فرض المتعة وتحديد مقدارها هو مذهب الشافعية، فقد نصَّ القانون رقم 1 لسنة 2000م فى المادة 18 مكررًا المضافة بالاقتراح بمشروع قانون على حق الزوجة المدخول بها فى زواجٍ صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسببٍ من قِبَلها فى الحصول -فوق نفقة عدتها- على متعةٍ تُقدَّر بنفقة سنتين على الأقل، مع مراعاة حالِ المُطَلِّق يسرًا أو عسرًا وظروف الطلاق ومدة الزوجية، وأجاز النصُّ للمطلِّق سدادَ هذه المتعة على أقساط.