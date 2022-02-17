عاجل- أكياس دم وبلازما فاسدة.. ضربات قوية من حماية المستهلك فى 9 محافظات

جدة - نرمين السيد - وأسفرت الحملات عن تحرير (286 محضرا) وبيانها كالتالى:

فرع القليوبية: تحرير عدد 30 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع، وعدم إصدار فواتير قانونية.

فرع المنوفية: ضبط مخزن لقطع غيار السيارات فى حيازته عدد 3100 علبة دريكسيون، عدد 3000 رداخ بنزين، عدد 1000 مرشح وقود وعدد 300 بلية عجل غير مدون عليهم بيانات باللغة العربية بالإضافة إلى ضبط محل فلاتر مياه بحيازته عدد 1300 شمعة فلتر وعدد 17 فلتر مياه مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات باللغة العربية وليس لها فواتير دالة على مصدرها، تحرير عدد (11 محضر) لعدد من المنشآت التجارية وذلك لعدم إصدار فواتير، وعدم الإعلان عن الأسعار والإعلان عن تخفيضات وهمية.

فرع كفر الشيخ: شن ثلاث حملات فى نطاق المحافظة واستهدفت عدد من المحلات التجارية بمختلف الأنشطة وتم تحرير عدد 14 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير قانونية ومخالفة عدم الحصول على تراخيص الأوكازيون.

فرع جنوب سيناء: المرور على 13 منشأة تجارية وتحرير عدد 13 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع بأزيد من السعر المعلن وسلع مجهولة المصدر.

فرع الدقهلية: ضبط عدد مصنعين لإعادة تدوير البلاستيك بحيازتهم كمية كبيرة من حبيبات البلاستيك وعدد طن بودرة بلاستيك معبأ داخل شكائر غير مدون عليها أى بيانات، بالإضافة إلى ضبط مصنع مواسير بلاستيك بدون ترخيص وبحيازته 3 طن خامات مجهولة المصدر، كما تم ضبط محل لبيع الأدوية البيطرية وآخر لتجارة الأعلاف وذلك لحيازتهم 17 عبوة أدوية منتهية الصلاحية و3 طن أعلاف مجهولة المصدر.

تشميع مركزين واحد للصحة النفسية وعلاج الإدمان والآخر لتأهيل الإصابات وذلك لعدم وجود ترخيص، وأخيرًا تم تحرير عدد (80 محضر) لعدم وجود تصريح بالإوزكازيون الشتوى، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادة صحية.

فرع الاسماعيلية: تحرير 22 محضر لعدد من المحلات التجارية لعدم وجود تصريح بالأوكازيون الشتوى، وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير طبقًا للقانون، وعدم حمل شهادات صحية ولافتة بدون لغة عربية.

فرع البحيرة: ضبط كميات من العلف الحيوانى مجهول المصدر وتم إغلاق عدد 5 منشات طبية بدون ترخيص بالإضافة إلى ضبط 43 شيشة بداخل عدد 3 مقاهى مخالفة لقرار رئيس الوزراء لمنع تفشى جائحة كورونا وعدم الإلتزام بالإجراءات الصحية.

كما تم تحرير عدد 29 محضرا لمحلات تجارية لمخالفة لقانون حماية المستهلك لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وضع سياسة الاستبدال والاسترجاع وعدم إصدار فواتير ضريبية لجمهور المستهلكين.

فرع الفيوم: ضبط عدد سبع منشآت طبية غير مرخصة ومخالفة للاشتراطات الصحية والسلامة والجودة بالإضافة إلى عدم الإعلان عن الأسعار، كما تم تحرير عدد 33 محضرا ضد عدد من المنشآت التجارية وذلك لمخالفة الإعلان عن الأوكازيون الشتوى بدون تصريح و عدم الإعلان عن الأسعار بالمخالفة لقانون حماية المستهلك، وعدم إصدار فواتير قانونية.

فرع أسيوط: ضبط كمية كبيرة من مستحضرات التجميل وأدوية بيطرية منتهية الصلاحية بالإضافة إلى تحرير عدد 64 محضرا وإنذار ومذكرة غلق وشهادات صحية.

فرع سوهاج: ضبط عدد من المنشآت الطبية لحيازتهم أدوية منتهية الصلاحية وأكياس دم وأكياس بلازما غير صالحة للاستخدام الآدمى ووجود غرف عمليات بدون ترخيص وعدم اتباع إجراءات مكافحة العدوى وعدم وجود عقد نفايات طبية سارى، بالإضافة إلى تحرير عدد 20 محضرا لمنشآت تجارية وطبية وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار وإقامة أوكازيون بدون ترخيص.