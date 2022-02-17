اختتام أنشطة منتصف العام بمنتدى شباب 15 مايو

جدة - نرمين السيد - وتم تفقد المنشآت والملاعب وصالات وقاعات المنتدى للتعرف على ما يحتاجه المنتدى وما تم تطويره وإجراء مقابلات مع القائمين على المنتدى ورواده للوقوف على مدى رضاهم عن الخدمات التى يقدمها المنتدى.

وأبدى رواد المنتدى رضاهم التام عن الأنشطة والخدمات التى يقدمها المنتدى وأنه اختلف عن السنوات السابقة كليا من حيث الأنشطة كما أضافوا أن ما تم تطويره أسهم فى توفير أنشطة اجتماعية وتثقيفية بجانب توسيع قاعدة النشاط الرياضى بعد إضافة ألعاب مثل الجمباز والمصارعة والكرة الطائرة.

وشهد المنتدى تقديم عروض استعراضية لفرق المصارعة والكاراتيه والكونغ فو وتنظيم معرض للفنون التشكيلية ساهم فيه طلائع المنتدى بأعمالهم.

وفى ختام الحفل تم تكريم الفائزين فى أنشطة منتصف العام فى جميع الألعاب كما تم تكريم ذوى الهمم وتوزيع شهادات التقدير والهدايا العينية لهم وسط حفاوة وفرحة كبيرة من الرواد.